Boendeassistent till akutlogier i Trollhättan
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr / Vårdarjobb / Trollhättan Visa alla vårdarjobb i Trollhättan
2025-09-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr i Trollhättan
, Alingsås
, Kungälv
, Partille
, Göteborg
eller i hela Sverige
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmission och Trollhättans Stad har inlett ett samarbete genom ett IOP - ett idéburet offentligt partnerskap.
Vi driver en öppen mötesplats och två akutlogier.
Göteborgs Stadsmission har sedan 1950-talet erfarenhet av arbete med och engagemang för personer i olika former av utsatthet. Göteborgs Stadsmission arbetar idag inom fält såsom beroende, hemlöshet, fattigdom, psykisk ohälsa, ohållbar konsumtion, våld i nära relation och arbetslöshet.
Vi söker nu personal som tillsammans med Göteborgs Stadsmission vill bidra till dessa verksamheter.
OM TJÄNSTEN
Arbetsuppgifterna på alla tre verksamheter innefattar att på olika sätt ge psykosocialt stöd till dess gäster, skapa trivsel, finnas för samtal och rådgivning. I arbetet ingår även att tillse att miljön är trygg. Som stöd finns rutiner och riktlinjer att följa och arbeta efter. Arbetet innebär även mycket praktiska göromål inom ramen för uppdragen som t.ex. måltidstillredning, städ, tvätt samt transport.
Som anställd inom Göteborgs Stadsmission kommer du få ta del av vårt utbildningspaket som innefattar bl.a. lågaffektivt bemötande, MI, HLR och första hjälpen.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är socialpedagog, behandlingspedagog/-assistent eller har annan motsvarande utbildning, eller är under utbildning till detsamma. Du behöver ha kunskap om samhällets resurser och den lagstiftning och struktur som styr arbetet med människor i utsatthet. Eftersom du kommer att transportera personer i tjänsten, behöver du ha B-körkort och god körvana.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Viktiga egenskaper i arbetet är att ha genuint intresse för människor, gott bemötande, vilja att lära och god förmåga till självreflektion.
Inom samtliga verksamheter är det meriterande om du innehar utbildning/erfarenhet av skademinimerande arbetssätt och motiverande samtal som arbetsmetod och förhållningssätt. Tidigare arbete inom beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa är meriterande.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här https://www.stadsmissionen.org/om-oss/.
PRAKTISK INFORMATION
Enheten är belägen i Trollhättan, och det är därifrån du kommer att utgå. Arbetet är på deltid (cirka 53%) och innefattar obekväma arbetstider och sovande jour.
Akutlogierna är stängda under dagen, och arbetstiden är förlagd till kvällar och nätter.
Om erbjudande om anställning ges ska utdrag från misstanke och belastningsregistret inlämnas innan slutligt besked.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/66". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entr
(org.nr 556746-3038) Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Max Herold +46317553638 Jobbnummer
9488956