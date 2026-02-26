Boendeassistent - timvikarie
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Vårdarjobb / Östhammar Visa alla vårdarjobb i Östhammar
2026-02-26
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vill du arbeta med att bygga relationer och skapa förutsättningar för en förbättrad livssituation och ett minskat utanförskap för människor? Vi erbjuder ett lärorikt arbete, möjlighet att göra skillnad för människor och att arbeta mångsidigt. Vill du vara med? Välkommen med din ansökan!
Det huvudsakliga syftet med att arbeta inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt, oberoende liv och att aktivt kunna delta i samhällslivet. Du arbetar på gruppbostad och utför det mesta i brukarnas hem. Vi arbetar för att bygga relationer och skapa förutsättningar för en förbättrad livssituation och ett minskat utanförskap. Vi arbetar förebyggande, lågaffektivt och utifrån individens behov och möjligheter.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som timanställd boendeassistent gör du skillnad i människors liv. Din roll är att stödja våra brukare i att uppnå ökad självständighet både i hemmet och i sociala sammanhang. Du motiverar och stöttar dem i vardagen, ser till att deras grundläggande omvårdnadsbehov tillgodoses och hjälper till med hushållssysslor och praktiska göromål. Arbetet innefattar även att arbeta utifrån genomförandeplaner, samverka med kollegor på egna boendet och andra boenden inom enheten samt hålla kontakt med anhöriga, gode män och förvaltare.
Som timanställd kan du bli erbjuden pass på dag-, kvälls- och helgtid efter verksamhetens behov.
För dig som anställs som timanställd boendeassistent finns även möjlighet till sommarvikariat.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är det ett krav att du har erfarenhet av arbete med människor med psykisk funktionsvariation. Har du en undersköterskeexamen är även det meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Det är även meriterande om du har B-körkort.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete.
För att trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor, vara lyhörd för andras behov samt ha god servicekänsla och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
ÖVRIGT
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kommer att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-936". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290) Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Enhetschef
Zoya Khosravi zoya.khosravi@osthammar.se Jobbnummer
9764483