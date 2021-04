Böda Beach Club/Servitriser/Servitörer - Böda Sand Beach Resort AB - Servitörsjobb i Borgholm

Inför sommarsäsongen 2021 söker vi nu servispersonal till Böda Beach Club.

Vi söker dig som tycker om att jobba i högt tempo och gillar att ha roligt.

I dina arbetsuppgifter ingår lunch & a 'la carte servering du ska vara van att ha egen station.

Böda Beach Club är en A 'la Catre restaurang mitt på stranden på Böda Sand , som är öppen Maj- Sep med högsäsong Juni-Aug.

Under sommaren har vi live band på after beachen vilket innebär högt tryck i baren under dessa timmar.

Du kommer att ingå i ett team som brinner för restaurangbranschen.

Vill du veta mer om oss är du välkommen till vår hemsida www.bodasand.se eller Facebook Böda Beach Club.

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen, du bör även:
- älska att jobba med människor
- vara positiv och ha ett glatt humör
- vara en god kamrat
- gilla att jobba självständigt och i grupp
- ha ett öga för att det ska vara rent och snyggt på din arbetsplats
- gilla att jobb i högt tempo

Känner du att du passar in på detta är du välkommen med en ansökan till bbc@bodasand.se

Sista dag att ansöka är 2021-05-12