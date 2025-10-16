Bockoperatör | Lernia | Trollhättan
Är du tekniskt skicklig och söker en ny utmaning? Vår kund letar efter en driven bockoperatör till sitt team i Trollhättan. Här får du chansen att arbeta med avancerad teknik, utveckla dina färdigheter och bidra till framgången i en innovativ och växande verksamhet. Ta steget idag!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Som bockoperatör kommer du att ansvara för att driva och övervaka bockningsprocessen av metallkomponenter, säkerställa hög precision och kvalitet i produkterna samt utföra regelbundna underhåll på maskiner. Du kommer att tolka tekniska ritningar och instruktioner för att optimera produktionsflödet och samarbeta med teamet för att uppnå produktionsmål.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en avslutad teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Erfarenhet inom industriell produktion är ett krav. Du bör ha grundläggande datorkunskaper och vara noggrann med detaljer. God kommunikationsförmåga på svenska är nödvändig, liksom förmåga att arbeta under tidspress. Truck- och traverskort är meriterande.
• Körkort och bil
• Tidigare arbetslivserfarenhet av bockning
• Goda kunskaper i ritningsläsning
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
• Heltidstjänst
• 2-skift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Haris Cosovic via e-post: haris.cosovic@lernia.se Ersättning
