Blivande Systemintegratörer och IT-Tekniker
Försvarets Radioanstalt / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-02
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en blivande systemintegratör och IT-tekniker med fullgjord teknisk utbildning . På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som blivande systemintegratör hör du till avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för underrättelseproduktionen. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen kommer du få ta del av ett 6 månaders introduktionsprogram till vårt kontor inom Drift och IT-infrastruktur. Under introduktionsmånaderna kommer du exempelvis arbeta med 1:a och 2:a linjens support, arbete i datorhall och med serverinstallationer, Unix/Linuxklienter-och servrar, Windowsklienter och- servrar samt arbete med nätverk och övervakning.
Efter avslutad utbildning erbjuds du en tydlig inriktning och möjlighet att utvecklas till specialist inom ditt kunskaps- och intresseområde. Vi ger dig både tid och resurser för egna studier som ett naturligt komplement till ditt arbete. I denna roll har du nära samarbete med flera delar av myndigheten samt ansvar för att stödja och assistera slutanvändarna.
På FRA har vi stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm med att hantera det. Resor inom landet kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Nyligen godkänd gymnasieutbildning alternativt eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning
Nyligen studerat grundläggande nätverksteknik eller operativsystem
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Nyligen godkänd högskoleexamen eller yrkesutbildning med inriktning IT
Yrkeserfarenhet av IT-drift
Cisco på CCNA nivå
Kunskap om operativsystem för både server- och klientmiljöer, såsom Windows och Linux.
Scripting och enklarare programmering
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Serviceinriktad - Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar
Stabil - Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 49 86. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2026-03-15
senast 2026-03-15
Referensnummer 2026FRA143-3
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
