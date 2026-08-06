Blivande ställare till industrikund
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Eskilstuna Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Eskilstuna
2026-08-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas till Maskinställare i Eskilstuna?
För vår kunds räkning – ett etablerat och framtidsorienterat tillverkningsföretag i Eskilstuna – söker vi nu dig som vill ta nästa kliv i karriären och utbildas/utvecklas till maskinställare inom plastindustrin.
Söker du ett kliv in i en roll med mycket ansvar, problemlösning och teknisk bredd? Då kan det här vara rätt utmaning för dig!Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som maskinställare spelar du en nyckelroll i produktionen. Du ansvarar för att rigga, ställa in och optimera maskiner inför nya produktionsserier samt säkerställa att tillverkningen flyter på med högsta kvalitet och precision.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rigga och ställa om: Förbereda, montera verktyg och ställa in maskiner enligt ritning och specifikation.
Kvalitetssäkring: Utföra löpande kontroller och måttmätningar av tillverkade detaljer.
Felsökning & justering: Identifiera och åtgärda avvikelser i produktionen.
Underhåll: Utföra enklare förebyggande underhåll av maskiner och utrustning.Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och en god förståelse för tillverkning. Du behöver inte kunna allt från dag ett, men du har rätt inställning och en vilja att lära.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning med teknisk eller industriell inriktning (eller motsvarande erfarenhet).
Erfarenhet av arbete inom industri/tillverkning (meriterande om du jobbat med maskiner eller ritningsläsning).
God förståelse för ritningsläsning och grundläggande mätteknik.
Flytande svenska i tal och skrift.
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och flexibel. Du trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du fungerar bra i lag med dina kollegor.
Omfattning Heltid Arbetstider Varierande (dagtid, kväll och skift) Placering Eskilstuna Tillträde Enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165409-2133138". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
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632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10023827