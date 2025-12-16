Bli Fogare hos Svenska Fog
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Hässleholm
, Stockholm
Bli Fogare hos Svenska Fog - vi lär upp dig från grunden!
Är du redo för ett praktiskt, varierande och givande jobb i byggbranschen? Svenska Fog söker nya medarbetare som vill växa med oss och ta del av några av Malmöområdets största och mest spännande byggprojekt.
Hos oss behöver du inte ha tidigare erfarenhet av fogning - vi lär dig allt du behöver kunna, steg för steg. Det viktigaste är att du vill lära dig, är noggrann och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Om Svenska Fog
Svenska Fog är ett etablerat och växande företag inom fogning, tätning och brandfogning, med lång erfarenhet och starkt rykte i byggbranschen. Vi är stolta över vårt arbete och värdesätter kvalitet, säkerhet och noggrannhet i varje projekt.
Vi arbetar med både stora nyproduktionsprojekt, renoveringar och industribyggnader - ofta i samarbete med ledande byggbolag och fastighetsägare i Skåneområdet. Våra medarbetare får möjligheten att arbeta i miljöer där deras insats syns och uppskattas, och där yrkesstolthet och engagemang är centrala värden.
Hos Svenska Fog tror vi på att utveckla våra medarbetare. Vi erbjuder utbildning från grunden, stöd i vardagen och möjlighet att växa inom yrket, samtidigt som vi upprätthåller en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Komplett utbildning inom fogning och tätning
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Spännande projekt i Stockholmsområdet med varierande arbetsuppgifter
God arbetsmiljö med trevliga och stöttande kollegor
Möjlighet att utvecklas och bli specialist inom yrket
Vi söker dig som:
Är noggrann och praktiskt lagd
Tar ansvar och trivs med att arbeta i team
Kan arbeta självständigt
Vill lära dig ett nytt yrke och växa inom byggbranschen
Behärskar svenska i tal och skrift (krav)
Har B-körkort (krav)
Arbetsort
Skåneområdet - arbete på olika projekt runt om i regionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: maxb@svenskafog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fog AB
(org.nr 559327-2254)
214 30 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9646889