Bli en del av vårt Interimsnätverk

Registrera dig som kandidat och bli en del av vårt nätverk! Interim handlar om att få in exakt rätt kompetens vid rätt tillfälle och skapar den flexibilitet som en snabbt föränderlig värld ibland kräver. Vi ser idag en trend att fler och fler väljer att gå in i en konsultroll för tillfälliga uppdrag. Det är vanligt att 2Complete hanterar strikt konfidentiella uppdrag som inte utannonseras. Vi söker kontinuerligt kandidater inom våra kompetensområden; IT & teknik, Ekonomi, HR och management.
Låt oss veta när du är tillgänglig och vad du är intresserad av så ökar du sannolikheten att hitta ditt nästa uppdrag via oss. Du skapar en profil där du uppger dina kompetenser, erfarenheter och utbildningar. Genom att skapa en profil i vår kandidatdatabas gör du det möjligt för oss att ta kontakt för att presentera intressanta uppdrag och förfrågningar till dig. Det är enkelt och tar bara ett par minuter att registrera sig. Vi ber dig bara att lämna de uppgifter som är nödvändiga för oss. Varmt välkommen att ta kontakt!
Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi vill vara din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Vem söker vi?
I konsultrollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rätt person för rollen som interim interimkonsult hos oss är en person som snabbt kan sätta sig in i nya situationer med en god samarbetsförmåga och hög social kompetens. Tillsammans hittar vi uppdragen som blir bäst för just dig! Så ansöker du
