Bli Elevassistent på Grantomta Montessoriskola
Grantomta Montessoristift / Barnskötarjobb / Värmdö
2025-11-12
Grantomta Montessoriskola söker nu en engagerad och trygg elevassistent som vill stötta en elev i årskurs 1.
Grantomta är en liten friskola med stora ambitioner belägen på natursköna Värmdö, endast ca 20 minuter med buss från Slussen. Vi erbjuder en inspirerande, stimulerande lärmiljö där elevens nyfikenhet och självständiga lärande står i fokus. Skolan har cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs 5.
Vi värnar om:
Lugn och struktur i klassrummet.
Positiva relationer och en stark gemenskap.
Att varje elev får bästa möjliga förutsättningar att växa.
Ditt Uppdrag som Elevassistent
Som elevassistent hos oss innebär ditt uppdrag att:
Ge individuellt stöd i inlärningen, med fokus på tydlighet och anpassning.
Stödja eleven i sociala sammanhang, stärka den sociala kompetensen och bidra till en positiv inkludering.
Vara en trygghetsskapande vuxen som bidrar till lugn och struktur under skoldagen.
Samarbeta nära med undervisande lärare, elevhälsoteamet och ditt arbetslag för att gemensamt utforma och följa upp de bästa vägarna framåt för eleven.
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi söker dig som är:
Lugn och strukturerad.
Empatisk och har en genuin vilja att se varje elevs potential.
Samarbetsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt.
Meriterande: Erfarenhet av arbete som elevassistent och/eller kunskap om Montessoripedagogik.
Anställningsdetaljer
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Anställningsform: Tjänsten är kopplad till eleven.
Tillträde: Snarast möjligt.
Lön: Efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan bestående av CV och personligt brev till rektor Titti Janewret via e-post: rektor@grantomta.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rektor@grantomta.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grantomta Montessoristift
, http://www.grantomta.se
Viks Skolväg 13
)
139 35 VÄRMDÖ
Skola/Förskola Grantomta
Rektor tillika skolchef
Titti Janewret rektor@grantomta.se
9601610