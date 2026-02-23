Blackjackdealer sökes i Kiruna
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Kiruna Visa alla kassapersonalsjobb i Kiruna
2026-02-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Kiruna
, Gällivare
, Boden
, Älvsbyn
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Cherry Spelglädje söker blivande blackjack dealers i Kiruna. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Att arbeta som dealer är ett väldigt spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gäster för att skapa en trevlig stämning.
Inga förkunskaper krävs eftersom vi kostnadsfritt utbildar våra egna medarbetare. Åldersgräns är 18 år. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 155,58 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
Känner du att detta är ett arbete som passar dig lämnar du enkelt din ansökan genom att klicka på "sök tjänsten" här nedan.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Tindra på tindra.tallhed@cherry.se
eller 073-8479938 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Casinopersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
981 01 KIRUNA Kontakt
Chefscroupier
Tindra Tallhed tindra.tallhed@cherry.se 073-8479938 Jobbnummer
9759163