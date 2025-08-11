BK Höllviken söker Föreningsadministratör (50 %)
BK Höllviken är en förening i ständig utveckling - med över 1000 aktiva medlemmar, ett starkt engagemang från ideella krafter och en tydlig vision om framtiden. Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på fotbollsplanen och bygger gemenskap, trygghet och glädje tillsammans.
Nu stärker vi vårt kansli för att kunna ge ännu bättre stöd till våra lag och ledare - och vi söker dig som vill vara en del av den resan. Som föreningsadministratör blir du en viktig nyckelperson som ser till att vardagen fungerar för alla som är en del av BK Höllviken.
Vi söker nu en föreningsadministratör på 50% som vill bidra till att vardagen för våra lag, tränare och medlemmar flyter på smidigt.
Om rollenSom föreningsadministratör är du en viktig del av vårt kansli. Du ansvarar för att stötta verksamheten med administration, service och struktur - så att våra ideella krafter och aktiva kan fokusera på fotbollen. Rollen är bred och varierande med både planerade och löpande uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Medlemsservice och registrering
Matchadministration (serier, planer och bokningar)
Hantera spelarlicenser och spelarövergångar i Fogis
Administration i Sportadmin och Procup
Samordna domartillsättning och domarutbildning
Samordna utdrag ur belastningsregister för ledare
Ansöka om bidrag (LOK-stöd, kommunala bidrag m.m.)
Boka omklädningsrum och hantera nyckelhantering
Schemalägga kiosktjänst för lag
Har administrativ vana och god struktur
Är trygg i digitala system och gärna har erfarenhet från föreningsadministration
Är serviceinriktad, flexibel och har lätt att samarbeta
Gillar att kombinera planerade uppgifter med att lösa praktiska frågor som dyker upp
Vi söker dig som
Meriterande är erfarenhet från idrotts- eller föreningsliv.
Omfattning och arbetstidTjänsten är på 50% och innefattar arbetspass på både dagtid, kvällar och helger enligt schema.
AnsökanVi arbetar med löpande urval och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Filip Morfiadakis, 0707579110 alt. filip@neway.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9451709