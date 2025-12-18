Biträde till Hagagårdens äldreboende
2025-12-18
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu dig som vill arbeta som biträde på Hagagårdens äldreboende!
Hagagårdens äldreboende ligger i stadsdelen Noltorp, med närhet till centrala Alingsås. Boendet består av fyra avdelningar, två med fokus på demenssjukdom och två med inriktning gruppfys. I din roll kommer du att arbeta på samtliga fyra avdelningar utifrån verksamhetens behov, vilket gör uppdraget varierande och utvecklande.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som biträde på Hagagårdens äldreboende är din huvudsakliga uppgift att ge stöd och service utifrån varje brukares individuella behov, önskemål och förutsättningar. Arbetet utgår från den enskildes genomförandeplan och syftar till att skapa en trygg, meningsfull och värdig vardag för brukaren.
Dina arbetsuppgifter består främst serviceinsatser såsom tvätt, städning, förberedelse av måltider, social samvaro och aktiviteter samt promenader.
Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, där vi utgår från varje brukares resurser och förmågor. På Hagagården har vi nyligen inlett arbetet med differentiering av arbetsuppgifter utifrån kompetens och utbildning. Du kommer att arbeta i en grupp bestående av biträden, vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor, där samarbete är centralt. Här kan du läsa mer om vår karriärvägsmodell inom vård och omsorg: https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/karriarvagsmodell-inom-vard-och-omsorg/
Du är en viktig del i det dagliga arbetet kring brukaren och bidrar till trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag.
Tjänsten innebär schemalagd arbetstid, med arbete dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har fyllt 18 år och har slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande
• Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Du uttrycker dig tydligt och har förmåga att dela information och idéer, samt anpassar din kommunikation efter mottagare, situation och målgrupp
• Har god datorvana och är bekväm med att arbeta i digitala system
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Du agerar utifrån fattade beslut och gällande riktlinjer samt bidrar aktivt till att dessa följs, utvärderas och utvecklas. Du har ett gott bemötande, samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Löpande urval tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget "kontrollera egna uppgifter" via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
