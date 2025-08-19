Biträdande verksamhetschefer grundskola
2025-08-19
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som biträdande verksamhetschef erbjuds du en nyckelbefattning i en av landets större utbildningsförvaltningar. Genom ditt arbete kommer du att kunna påverka Växjös barn och elever för lång tid framöver!
Utbildningsförvaltningen genomförde inför 2022 en organisationsförändring för att ge bättre förutsättningar för höjd måluppfyllelse genom att skapa god kvalitet, ökad likvärdighet och en tydligare och mer effektiv ledning och styrning. Vi är sedan dess organiserade i verksamhetsformerna förskola, grundskola samt gymnasium.
Som en av tre biträdande verksamhetschefer för grundskola, anpassad grundskola och fritidsgårdsverksamhet i Växjö kommun verkar du för en ökad likvärdighet inom och mellan kommunens skolor samt en ökad måluppfyllelse inom respektive verksamhetsområde. Du deltar aktivt i det gemensamma strategiska arbetet i verksamhetsformens ledningsgrupp samt ansvarar för visst operativt och driftmässigt arbete i verksamheten.
I ditt uppdrag kommer du också ansvara för att planering och uppföljning sker med fokus på att utveckla och stödja verksamheten mot förbättrade resultat. Du är med och leder verksamhetens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med det nationella kvalitetssystemet och verkar för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagstiftning.
Som chef har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar över rektorer och du rapporterar till verksamhetschefen för grundskolans verksamhet. Ansvarsområden för biträdande verksamhetschefer kommer bland annat att vara chefskap för rektorer inom grundskolan och anpassad grundskola samt utvecklingsuppdrag inom identifierade områden i grundskolans olika verksamhetsdelar.
Tillsammans med andra verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen arbetar du utifrån en gemensam kultur med helhetssyn på barn och elever ur ett 1-20-årsperspektiv.Kvalifikationer
För den här tjänsten behöver du ha en akademisk examen med inriktning mot pedagogik samt genomförd rektorsutbildning. Du har mångårig erfarenhet av att leda och vara chef inom skolan. Du har tidigare drivit projekt och utvecklingsarbete framgångsrikt och du strävar ständigt mot att nå uppsatta mål och följa upp dessa.
Bland dina förmågor finns att du kan se helheten och kan prioritera utifrån verksamhetens behov. Du kan snabbt växla mellan strategiskt och operativt arbete samt är flexibel och problemlösningsorienterad. Du har också förmåga att stötta verksamheten med både kort- och långsiktig planering och kan förutse problem som kan uppstå. Du har även lätt för att samverka och ser värdet i att kommunicera och informera.
I denna rekrytering använder vi oss av tester för urval. De kandidater som i störst utsträckning bedöms uppfylla kraven för tjänsten får inbjudan att genomföra tester via mail efter att ansökningstiden gått ut.
Inledande intervjuer är planerade att hållas 25 september kl. 13-15 samt 30 september kl. 08-12. Slutintervjuer för de kandidater som sedan går vidare hålls morgon/förmiddag den 7 oktober.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
