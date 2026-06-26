Biträdande universitetslektor i vårdvetenskap
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2026-06-26
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Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt
Vid avdelningen för vårdvetenskap blir du en del av ett kollegium med omkring 65 medarbetare. Organisatoriskt är vi en av tre avdelningar vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder utbildning på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå och arbetar för att stärka såväl forskning i vårdvetenskap som tvärdisciplinär forskning.
En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Anställningens syfte är att få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Främst kommer sökande på fråga som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en tjänst som biträdande universitetslektor i vårdvetenskap.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva forskning och undervisning. Arbetsuppgifterna kopplat till forskning innebär att du driver produktion av publikationer och forskningsansökningar i samarbete med seniora forskare inom ämnesområdet. I forskning ingår även att du samverkar med externa aktörer, arbetar för internationalisering, och att du aktivt deltar i utvecklingen av forskningen inom ämnet. Undervisning bedrivs inom främst sjuksköterskeprogrammet och våra specialistsjuksköterskeprogram med inriktningarna distriktssjuksköterska, vård av äldre, intensivvård samt anestesi. Utöver det ingår handledning av examensarbeten (studenters självständiga arbete) samt bedömning av examinationsuppgifter på grund och avancerad nivå samt en del administrativa uppgifter.
Arbetsuppgifterna och specifika ansvarsområden samt deras omfattning styrs av verksamhetens behov och kan utifrån detta ändras i samråd mellan den anställde och arbetsgivaren. Andel forskning i tjänsten ligger initialt på 50%, denna andel kan justeras utifrån behov som uppstår i ämnet eller vid medverkan i externfinansierade projekt.
Tjänsteställe är Gävle.Kvalifikationer
För tjänsten krävs doktorsexamen inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande område som arbetsgivaren anser likvärdigt. Den sökande ska ha fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst fem veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som inte har fem veckors högskolepedagogisk utbildning vid tillträde till tjänsten kommer att beredas möjlighet att fullfölja denna inom två år från tillträdet, inom ramen för anställningen. Den sökande ska också ha visat pedagogisk skicklighet, samt ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, i både vetenskapliga och publika sammanhang.
Det är särskilt meriterande om den sökande har dokumenterad erfarenhet av forskning eller utbildning i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap och/eller personcentrerad vård med fokus på personen som får vård/egenvård, personer med långvarig ohälsa, äldre, närstående, relationen i vårdandet eller god och säker vård. Det är också särskilt meriterande med praktisk yrkeserfarenhet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska.
Det är meriterande med dokumenterad publicering av artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter utöver de publikationer som finns med i doktorsavhandlingen, internationell samverkan, visad förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom självständighet, samarbetsförmåga, initiativförmåga, samt aktivt deltagande och fysisk närvaro på arbetsplatsen.
I övrigt se (HF 4 kap. 4 a §) samt Anställningsordningen (HIG-STYR 2019/153) vid Högskolan i Gävle.
Kontaktuppgift
Maria Lindberg, Avdelningschef, Avdelningen för Vårdvetenskap, maria.lindberg@hig.se
026-64 85 00
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
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801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Kontakt
Maria Savela, SACO-S 026-648500 Jobbnummer
9980015