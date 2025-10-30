Biträdande universitetslektor i nordamerikastudier
2025-10-30
Biträdande universitetslektor i nordamerikastudierPubliceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande lektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.
I arbetsuppgifterna ingår forskning inom nordamerikastudier om 50 % samt undervisning och administration om maximalt 50 %. Undervisningen omfattar kurser i USA-kunskap (American studies) men även andra kurser inom engelska institutionen. Till undervisning räknas även handledning, kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Arbetet inbegriper samverkan med det omgivande samhället samt aktivt deltagande i SINAS verksamhetsutveckling, i samarbete med SINAS föreståndare och övrig personal. Som biträdande universitetslektor förväntas du aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt medverka i det pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbetet. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv och regelbunden del i alla SINAS verksamheter i Uppsala.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i nordamerikastudier är den som har avlagt doktorsexamen i relevant humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Såväl doktorsavhandling som den efterföljande forskningen ska ha ett tydligt fokus på studiet av USA med avseende på historia, samhällsliv och/eller politik, till vilket räknas dess transnationella relationer med omvärlden.
Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och att använda svenska som arbetsspråk är ett krav.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är mycket god samarbetsförmåga, kollegialt ansvarstagande, och flexibilitet.
Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Anställningsförfarande: Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem Varbi och innefatta följande:
Personligt brev
CV (kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet)
Redovisning av vetenskapliga meriter
Redovisning av pedagogiska meriter
Redovisning av administrativa meriter, ledningsmeriter och samverkansmeriter
Redovisning av övriga meriter
Publikationsförteckning
Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max. 10)
Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
Examensbevis, intyg och andra relevanta handlingar
Rekryteringsgruppen kan använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande måste därför vid förfrågan vara beredd på att lämna in en förteckning över referenser (högst tre) som kan belysa sökandens yrkeskompetens och personliga egenskaper som har betydelse för tjänsten, såsom ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till
Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2025/3318.
Upplysningar om anställningen lämnas av Christer Larsson (prefekt), christer.larsson@engelska.uu.se
, och Dag Blanck (föreståndare, SINAS), dag.blanck@engelska.uu.se
.
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning. Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor (HF 4 kap 12 a §).
Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Föreslaget datum för tillträde: 1 augusti 2026 (eller enligt överenskommelse)
Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2025, UFV-PA 2025/3318
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
