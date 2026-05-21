Biträdande universitetslektor i elektroteknik
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-05-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Biträdande universitetslektor i elektroteknik med inriktning mot digitala integrerade kretsar och system
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Biträdande universitetslektor i elektroteknik med inriktning mot digitala integrerade kretsar och system
Institutionen för elektro- och informationsteknologi vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen sker inom avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) vid institutionen för elektroteknik och informationsteknologi (EIT). IES har under lång tid bedrivit forskning och undervisning av hög kvalitet inom integrerade kretsar (IC) och system. Forskningsaktiviteterna inkluderar - men är inte begränsade till - trådlös kommunikation, signalmätning, energieffektiva datorsystem, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), vilket har lett till många samarbeten med industrin och andra forskningsinstitut. De flesta av våra forskningsprojekt är industriorienterade och tillämpade, och våra forskarstuderande är en eftertraktad resurs både inom akademi och industri.
Sysselsättningsområdet är kopplat till det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT (elliit.se). ELLIIT i Lund ingår i profilområdet Pelare för AI och digitalisering och positionen är i linje med LTH:s övergripande forskningsstrategi. Institutionen har tre kompetenscentra relaterade till kretsdesign och trådlösa system: ClassIC, Nextg2Com, ACT, som erbjuder en dynamisk och samarbetsinriktad forskningsmiljö.
Datasystem och chips är ryggraden i en hållbar digitalisering av industri och samhälle. Framtida trådlösa system och AI/ML-applikationer ställer strikta krav när det gäller prestanda, energieffektivitet, flexibilitet och skalbarhet. Energi- och prestandaoptimerade digitala kretsar och system är oumbärliga för att möta de höga kraven på systemnivå. Därför avser EIT att anställa en biträdande universitetslektor specialiserad på digital IC och systemdesign för, men inte begränsat till, de ovan nämnda tillämpningarna.
Ämne
Elektroteknik med inriktning mot digitala integrerade kretsar och system.
Särskild ämnesbeskrivning
Denna anställning har särskilt fokus på domänspecifika processorer, acceleratorer, multichip/chiplet-arkitekturer, avancerade kretsar och system (VLSI) och/eller digital IC-implementering. Ämnet inkluderar även samoptimering av system- och kretsdesign för att uppnå övergripande, balanserade lösningar mellan till exempel systemprestanda och energieffektivitet.Publiceringsdatum2026-05-21Dina arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbetare och doktorander.
Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med näringsliv och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
Dokumenterade forskningsaktiviteter inom design och implementering av digitala kretsar och system.
Erfarenhet av digital IC-design och implementering, beräknings- och processorarkitektur, samt krets- och systemdesign för tillämpningar inom exempelvis trådlösa system och/eller AI/ML.
Arbetsuppgifterna kräver att du uppfyller de amerikanska exportrestriktionerna (EAR).
God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.
Övriga meriter
Dokumenterad erfarenhet av nationella/internationella forskningsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning vid högre utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av handledning av studenter på olika nivåer.
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:924196/ Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921380