Biträdande Universitetslektor (ddls Fellow)
Uppsala universitet, Medicinska fakulteten / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-08-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Medicinska fakulteten i Uppsala
Till Uppsala universitet, vetenskapsområdet för medicin och farmaci söker vi en DDLS Fellow i datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik.
Institutionsplacering görs inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bestäms i samband med anställning.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår att bedriva forskning som förstärker och kompletterar pågående forskning inom ämnesområdet. Ansvar för utveckling, koordination och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom såväl det egna som närliggande forskningsområden ingår. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrig.
Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Skriftlig ansökan om att prövas för befordran till universitetslektor ska ha
inkommit till områdesnämnden för medicin och farmaci senast sex månader innan anställningen som biträdande lektor upphör. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar sökandens möjligheter att starkt kunna bidra till utvecklingen av datadriven forskning inom precisionsmedicin och diagnostik. Utöver detta kommer stor vikt läggas vid forskning som förstärker, kompletterar och ger förutsättningar till samverkan med medicinska eller farmaceutiska fakultetens övriga forskning.
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (20 § AO). Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).
Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, samt förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. (22 § AO) Se även 12 § RB.
Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering ej kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Se AO 39 §.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)
Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.
Länkar till relevanta regelverk och anvisningar:
Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: snarast eller efter överenskommelse.
Anställningsform: Visstidsanställning
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av
Dekanus för medicinska fakulteten Karin Forsberg Nilsson, karin.nilsson@igp.uu.se
, 070-167 95 79 eller dekanus för farmaceutiska fakulteten Mathias Hallberg, mathias.hallberg@uu.se
, 070-727 02 32.
Välkommen med din ansökan senast den 17 november 2025, UFV-PA 2025/2445
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Medicinska fakulteten Jobbnummer
9481364