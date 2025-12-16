Biträdande säkerhetsskyddschef
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsskydd / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2025-12-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsskydd i Luleå
Vill du med och bidra till ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten?
Som medarbetare hos oss är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.
Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd och anpassning till ett förändrat klimat.
Om jobbet
Som biträdande Säkerhetsskyddschef är du Säkerhetsskyddschefens främsta stöd för det externa och interna arbetet med säkerhetsskydd vid myndigheten. I din roll kommer du att ha mandat att inom ramen samordna och leda delar av säkerhetsskyddarbete i enlighet med Säkerhetsskyddschefens beslut. Dina arbetsuppgifter omfattar bla att ta fram styrande dokument, genomföra personalprövningar, samordna verksamhet samt genomföra utbildningar och övningar i syfte att skydda information och verksamheter mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.
Arbetet sker samordnat inom enheten och Länsstyrelsen samt externt med bland annat andra länsstyrelser, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Polisen, kommuner och regioner.
Vidare kan du komma att ingå i och eventuellt samordna nätverk på internationell, nationell och regional nivå. Handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på interna och externa remisser och andra yttranden är en naturlig del av ditt arbete.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har:
Universitets- och/eller högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Kunskap om de lagar och regelverk som styr arbetet med säkerhet och beredskap.
- Erfarenhet av att samverka och samordna verksamhet med olika aktörer i samhället.
- Erfarenhet av att hantera sekretess och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
- Körkort för personbil
Eftersom arbetet dagligen innebär mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Som person har du lätt för att bygga relationer och samarbeta. Vidare är du lyhörd samtidigt som du har förmåga driva dina arbetsuppgifter framåt och arbeta självständigt. Du är trygg i dig själv och har hög integritet. Du klarar av att hantera stressiga situationer och kan prioritera om din arbetsdag utifrån vad verksamheten behöver för stunden.
Vi ser det som meriterande om du har någon eller några av följande erfarenheter:
- Erfarenhet av framtagande av säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsplaner, säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddade upphandlingar.
- Erfarenhet av att arbeta med personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet.
- Erfarenhet av kontinuitetshantering samt intern beredskapsplanering.
- Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
- Erfarenhet av arbete med Skyddslagen
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-19968-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Samhälle, Samhällsskydd Kontakt
Anders Öhlund 010-2255480 Jobbnummer
9647577