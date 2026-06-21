Biträdande restaurangchef
Apwfood AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-06-21
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Arbetsgivaren söker en biträdande restaurangchef som ska delta i den dagliga ledningen av restaurangverksamheten och ansvara för att drift, personalplanering, service, kvalitet och rutiner följs enligt företagets koncept och gällande regelverk.
Den anställde ska ha en verksamhetsnära chefsroll i restaurangen med ansvar för att samordna personal, följa upp försäljning och nyckeltal, säkerställa bemanning samt stödja franchisetagaren i den löpande driften.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och samordna den dagliga restaurangverksamheten tillsammans med franchisetagaren.
Ansvara för daglig arbetsledning av personal, inklusive fördelning av arbetsuppgifter, uppföljning av arbetspass och stöd i den operativa driften.
Medverka vid schemaläggning, bemanningsplanering och uppföljning av personalkostnader.
Introducera, utbilda och handleda personal i arbetsrutiner, kundservice, livsmedelshantering, försäljning och företagets konceptstandarder.
Säkerställa att restaurangens rutiner, hygienkrav, livsmedelssäkerhet och kvalitetsstandarder följs.
Följa upp försäljningsresultat, kundnöjdhet, svinn, personalkostnader och andra operativa nyckeltal samt rapportera till franchisetagaren.
Delta i rekrytering, introduktion och löpande personalstöd.
Ansvara för administrativa arbetsuppgifter kopplade till drift, dokumentation, rapportering, beställningar och intern uppföljning.
Planera och genomföra lokala försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för att stärka restaurangens resultat och kundnöjdhet.
Genomföra regelbundna kvalitetskontroller och säkerställa att restaurangen drivs enligt företagets koncept, rutiner och verksamhetsmål.
Anställningsvillkoren följer tillämpligt kollektivavtal eller villkor som är brukligt inom yrket och branschen. Arbetsgivaren tillhandahåller samtliga avtalsenliga försäkringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: annons@rekeconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apwfood AB
(org.nr 556720-7351)
Drottninggatan 27 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
APW Food AB Jobbnummer
9971601