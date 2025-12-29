Biträdande rektorer förskola
Vill du arbeta i en roll där du både är nära vardagens verksamhet och samtidigt bidrar till förskolans långsiktiga utveckling? Då kan du vara en av de två biträdande rektorer vi nu söker, en till området Anderstorp-Sörböle-Omsorg och en till området Sunnanå-Tuböle. Skellefteå växer och förändras och tillsammans med barn, medarbetare och kollegor får du vara med och skapa förutsättningar för en förskola där kvalitet, trygghet och lärande går hand i hand.
DIN ROLL
Som biträdande rektor leder du det dagliga arbetet på de enheter du ansvarar för. Du ansvarar för medarbetare, arbetsmiljö, ekonomi och genom ett nära ledarskap bidrar du till att verksamheten fungerar väl i vardagen. Du skapar struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna med barnens bästa i fokus.
Tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer driver du det pedagogiska utvecklingsarbetet inom rektorsområdet. Du arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att undervisningen utvecklas och håller hög kvalitet.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För uppdraget krävs en högskoleexamen med pedagogisk inriktning som bedöms lämplig för rollen. Genom utbildning och erfarenhet har en god pedagogisk insikt utvecklats, liksom förståelse för förskolans uppdrag och de krav som ställs på ledning och utveckling av verksamheten.
Uppdraget ställer krav på kunskap om budgetering och ekonomiska ramar samt förmåga att följa riktlinjer och vidta åtgärder utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Förmåga att leda och utveckla pedagogiskt arbete är nödvändig, liksom förmåga att aktivt främja medarbetares utveckling och en god arbetsmiljö. Rollen kräver även förmåga att fatta professionella beslut, ta ansvar och driva arbetet framåt på ett strukturerat och långsiktigt sätt.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är nödvändiga för att kunna kommunicera tydligt, dokumentera och samverka med medarbetare, vårdnadshavare och andra aktörer. Som ledare är ett tydligt, lyhört och förtroendeskapande sätt att kommunicera centralt, liksom förmåga att samarbeta och arbeta utifrån tillitsbaserad ledning och styrning.
För anställning inom förskolan krävs att ett giltigt utdrag ur belastningsregistret kan uppvisas, vi vill också att du bifogar ditt examensbevis när du gör din ansökan. I tjänsten förekommer resor, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
DIN NYA ARBETSPLATS
Förskolan i Skellefteå består av 80 förskoleenheter organiserade i tio rektorsområden. Varje område leds av en rektor tillsammans med ett team av biträdande rektorer, vilket skapar goda möjligheter till samarbete, stöd och professionellt utbyte.
Vi arbetar medvetet för att stärka både medarbetares och chefers förutsättningar. Organisationen är utformad för att ge skolledare tydligt stöd och rimliga uppdrag, med fokus på det pedagogiska ledarskapet. Introduktionen för nya chefer är utvecklad och arbetet med att förbättra skolledares villkor är en pågående del av verksamheten - allt för att skapa god och likvärdig kvalitet i våra förskolor.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att vi fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några frågor när du söker jobbet samt bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun??Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)?som
plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra?förmåner (https://skelleftea.se/formaner)?och
se?lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
