Biträdande rektor till Vidingsjöskolan
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2026-07-13
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du ha ett visst verksamhets-, resultat- och personalansvar. Som pedagogisk ledare förväntas du, självständigt och tillsammans med andra, leda och driva processer som syftar till att öka elevernas måluppfyllelse utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Vi förväntar oss att du är en del i arbetet med att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö på skolan. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp där fokuset är att utveckla hela skolan med styrkan i att alla delar i verksamheten är representerade.
I rollen som biträdande rektor kommer du ha nära samverkan med rektor och en biträdande rektors kollega för att uppnå en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål.
Linköpings kommun tillämpar chefsförordnanden vilket innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Vidingsjöskolan är en grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. Inom vår verksamhet finns även en resursskola med inriktning autism, från årskurs 1 till årskurs 6. Verksamheten har plats för 14 elever.
Vår vision är att vara en skola att längta till. Våra övergripande mål är hög måluppfyllelse, likvärdighet och att stärka det professionella förhållningssättet. De övergripande målen ska genomsyra alla delar i vår verksamhet.
Vår skola ligger mitt i ett villaområde och har närhet till naturområden såsom Vidingsjö motionscentrum, Tinnerö naturreservat, Rävkullen och skolskogen ger förstås extra fina möjligheter till undervisning i uterum.
Du som söker
Vi söker dig med pedagogisk högskoleexamen eller motsvarande, som vill ta dig an en spännande ledarroll. Om du går eller har gått utbildningen "Nya och framtida chefer" inom Linköpings kommun, alternativt annan ledarskapsutbildning, ses det som meriterande.
Du har erfarenhet av arbete inom grundskola eller fritidshem, samt erfarenhet av en ledande befattning eller att leda kollegor. Om du har arbetat som biträdande rektor eller rektor ser vi det som meriterande. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete inom skolan F-6, fritidshem samt av arbetet i resursskola med inriktning autism. Det är en fördel om du har erfarenheter av ett framgångsrikt samarbete med vårdnadshavare och olika former av svåra samtal.
Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift och är väl insatt i grundskolans läroplan. Du är också väl insatt i skolans läroplan och styrdokument.
Som ledare är du trygg, har god pedagogisk insikt och sätter alltid elevens behov i fokus. Du leder strategiskt, målinriktat och med en förmåga att se helheten där du förstår hur din del bidrar till hela skolans framgång. I samarbete med rektor och ledningsgrupp strukturerar du ditt arbete, driver processer framåt och följer upp resultat. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet, samtidigt som du är flexibel och snabbt kan anpassa ditt synsätt när förutsättningarna ändras. Vidare är du lyhörd i samarbeten, men också en modig ledare som agerar förebyggande och tar tag i svåra saker direkt. Med din problemlösningsförmåga hittar du långsiktiga och hållbara lösningar för hela verksamheten.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Observera att ansökningsperioden för tjänsten är förlagd under sommaren. Intervjuer är planerade under v.35-37. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17489
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Representant Sveriges Skolledare
Charlotta Foucard charlotta.foucard@utb.linkoping.se +4613263490 Jobbnummer
10000623