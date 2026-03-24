Biträdande rektor till Vallaskolan 7-9
Sala kommun / Pedagogchefsjobb / Sala Visa alla pedagogchefsjobb i Sala
2026-03-24
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sala kommun i Sala
, Västerås
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en ledande tjänst inom skolan och är intresserad av att arbeta med ungdomar? Vill du bidra till att utveckla trygghet och lärande, då ska du söka tjänsten biträdande rektor till Vallaskolan 7-9 i Sala.
Om arbetsplatsen
Vallaskolan 7-9 är en högstadieskola som är centralt belägen i Sala. Skolan har närmare 500 elever och 55 medarbetare, men inom organisationen finns även Salas centrala särskilda undervisningsgrupp, akutskola och centrum för flerspråkighet, så totalt finns över 70 medarbetare. Skolan har en stor elevhälsa med samtliga professioner som samverkar för att stödja lärare och elever på bästa sätt. Våra ungdomar kommer från Salas centrala delar och ytterområden. Vi strävar efter att våra ungdomar ska känna sig trygga, utvecklas och få en god förberedelse för framtiden. Nu söker vi en biträdande rektor som kan vara en del av vårt team och kan bidra till både trygghet och lärande. Varmt välkommen med din ansökan!
I Sala satsar vi på att utveckla framtidens skola. Våra arbetsplatser kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete. Vårt förhållningssätt utgår från devisen I Sala har vi höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. Vi lägger fokus på pedagogisk utveckling och ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för våra elevers måluppfyllelse.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du vara en viktig samarbetspartner i rektors alla olika uppdrag. Tillsammans med rektor kommer du att arbeta med uppgifter inom områden som personal, arbetsmiljö, ekonomi, organisation, ledning, utveckling och uppföljning. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån läroplanens- och verksamhetens mål. Hög kvalitet, hög måluppfyllelse, god trygghet och arbetsglädje finns alltid i fokus.
Som biträdande rektor på Vallaskolan ingår du i skolans yttersta ledning och arbetar nära rektor och övrig ledningsgrupp. Uppdraget innebär ett tydligt fokus på det specialpedagogiska arbetet på skolan och på att utveckla skolans stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Därför krävs ett nära samarbete med skolans specialpedagogiska kompetenser.
I rollen som biträdande rektor ingår ett tydligt ansvar för skolans utvecklingsarbete samt personalansvar. Du kommer bl.a vara med att leda elevhälsoteamet och du driver det specialpedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. I uppdraget ingår även ansvar för kommunens centrala särskilda undervisningsgrupp samt skolans egna särskilda undervisningsgrupp "Slussen".
I uppdraget ansvarar du främst för:
• Skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd
• skolans egen särskilda undervisningsgrupp Slussen
• Vallaskolans lärstudio
• den centrala särskilda undervisningsgruppenKvalifikationer
Du har fokus på pedagogiskt ledarskap och har förmågan att entusiasmera medarbetare och samla kompetens i rätt riktning för att identifiera och tillgodose elevernas behov. Vi vill att du är en trygg och ödmjuk ledare med god organisationsförmåga. Genom ditt ledarskap ska du genom systematik och analys bidra till att eleverna utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du är en team player och gillar att arbeta i en verksamhet med hög puls och du drivs av att göra en positiv skillnad för elever och medarbetare.Utbildningsbakgrund
• Pedagogisk utbildning inriktning högstadiet/gymnasiet.
• Specialpedagog- eller speciallärarutbildning är.
• Pågående eller slutförd rektorsutbildning är meriterande.
Erfarenheter
• Erfarenhet av ledande befattning inom pedagogisk verksamhet (meriterande).
• Erfarenhet av specialpedagogiskt arbete
• Erfarenhet av utvecklingsarbeteDina personliga egenskaper
Som person är du relationsskapande, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap. Du har ett stort engagemang för elevernas utveckling och vill vara en aktiv del i skolans utvecklingsarbete. Du trivs med att samarbeta och drivs av att tillsammans med kollegor utveckla verksamheten.
Du ska passa in i vårt team och särskilt i ledningsorganisationen så därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid
Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast 19 april
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor, Daniel Groth epost: daniel.groth@sala.se
, 0224-748022
Facklig kontakt:
Sveriges skolledare: 0224-748023
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
