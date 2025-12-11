Biträdande Rektor till Tallbackaskolan
Gällivare kommun / Pedagogchefsjobb / Gällivare Visa alla pedagogchefsjobb i Gällivare
2025-12-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning av verksamheten
Tallbackaskolan är en F-6 skola med ca 300 elever samt två fritidshemsavdelningar och två förberedelseklasser, belägen i ett villaområde mellan Gällivare och Malmberget. På Tallbackaskolan arbetar vi med delar av Gällivaremodellen som innebär att det i varje klass i årskurs 1-3 arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor.
I årskurserna 4-6 arbetar en undervisningsansvarig lärare med stöd av en klassmentor som kan vara knuten till en eller flera klasser. Den centrala elevhälsan finns utlokaliserad på skolan och eleverna har tillgång till skolkurator, skolsköterska, 2 specialpedagoger, skolpsykolog och rektorerna.
Fritidshemmet är ett komplement till skolan där man utvecklar elevernas förmågor genom olika uttrycksformer och utgår från elevernas intressen.
här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom Gällivare kommuns för- och grundskolor: Jobba som pedagog | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor innebär till stor del att ha ett nära ledarskap till personal och elever. Det är fokus på skolans kärnprocesser och du ska kunna vara exekutiv och operativ under ett delegerat ansvar från rektor. Du är delaktig i organisationsförändringar, tjänstefördelning och schemaläggning. Arbetsområdet omfattar åk F-6 och andra övergripande uppgifter kopplade till arbetsmiljö och administration. I ditt ansvarsområde ingår ledning av den dagliga verksamheten, personal- och uppföljningsansvar. Du är en del av elevhälsoarbetet. I uppdraget som biträdande rektor ingår samverkan med kommunens skolledningsgrupp, andra myndigheter, vårdnadshavare, andra förvaltningar i Gällivare kommun mm. Du har också ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ditt område. Inom samtliga ansvarsområden är det viktigt att du ser ditt ansvarsområde som en del av hela skolan och har ett långsiktigt och prestigelöst förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har ledningserfarenhet från skolverksamhet. Din egen utbildningsbakgrund ska vara på akademisk nivå och höra hemma inom skolans område. Vi förutsätter att du har egen erfarenhet att arbeta pedagogiskt inom skolan. Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en förmåga att arbeta på egen hand såväl som i team. Du kommer att möta och interagera med många olika människor vilket ställer krav på en god kommunikativ förmåga och en social smidighet. För att lyckas i uppdraget behöver du tycka om att arbeta tillsammans med andra och kunna ta olika människors perspektiv i olika frågor som du möter i din vardag och i utvecklingsarbetet. Du ska också vara en tydlig ledare som har förmåga att skapa god sammanhållning i en arbetsgrupp samt få gehör för tankar och idéer i beslutsprocesser.
Som biträdande rektor motiveras du av att arbeta mot mål och att omvandla målen till ett konkret, målinriktat arbete tillsammans med dina medarbetare. Du ska ha förmåga att se samband, kunna resonera dig fram till möjliga lösningar med begränsad/komplex information. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning påbörjas.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogram
här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, semesteranställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2025-02-01 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11.
Upplysningar
Maria Isaksson, rektor, tel 0970-81 85 58
Fackliga företrädare
Sveriges Ledare
Sveriges Skolledare
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
Maria Isaksson maria.isaksson@gallivare.se Jobbnummer
9638762