Biträdande rektor till Södermalms förskolor
Stockholms kommun / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-07-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Framtiden är barnens och vi utvecklar den tillsammans. Hos oss på Södermalms förskolor får du möjlighet att göra skillnad för våra yngsta stockholmare. Vi söker dig som vill bidra till att skapa en meningsfull och utvecklande utbildning där varje barn får möjlighet att växa, lära och känna framtidstro. Våra förskolor är organiserade i fyra förskoleområden, nu söker vi en biträdande rektor till förskoleområde 3, enheten Högalid.
Hälsning från Karin Harnesk, rektor förskoleområde 3
Hej!
Jag heter Karin Harnesk och hoppas få bli din nya chef. Som ledare är jag energisk, utvecklingsinriktad och tydlig. Tillsammans med biträdande rektorer arbetar jag för att utveckla en medveten undervisning där barnens lärande och utveckling står i centrum. Jag tror på kraften i samarbete och på att vi utvecklar verksamheten bäst tillsammans. För mig är det viktigt att skapa en kultur där vi tar ansvar, lär av varandra och vågar prova nya idéer.
I vår ledningsgrupp arbetar vi nära varandra och stöttar varandra i både möjligheter och utmaningar. Vi söker nu dig som vill vara en aktiv del av detta arbete och som trivs i en verksamhetsnära roll där relationer, kvalitet och utveckling står i centrum.
Jag ser fram emot att lära känna dig!
Vi erbjuder
Hos oss får du ett spännande och utvecklande chefsuppdrag i en av Stockholms stads största och mest utvecklingsinriktade förskoleverksamheter. Du blir en del av en organisation med tydlig pedagogisk grund, höga ambitioner och stort engagemang för barnens lärande och utveckling. Vi arbetar aktivt med gemensamma utvecklingsprocesser och har en levande vision för våra förskolor och en kultur som präglas av samarbete, lärande och arbetsglädje.
Som chef i Stockholms stad erbjuds du introduktion, chefsutbildningar och löpande kompetensutveckling inom ledarskap, verksamhetsutveckling och arbetsgivarfrågor.
Din roll
Som biträdande rektor har du ett operativt och verksamhetsnära ansvar för enhetens förskolor. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten i nära samarbete med rektor och övriga biträdande rektorer. Ditt uppdrag är att bidra till likvärdig kvalitet genom att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån läroplanen, skollagen, kommunfullmäktiges mål och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.
Du leder förskolor med olika förutsättningar och utvecklingsbehov, vilket kräver ett situationsanpassat ledarskap där du både ser varje verksamhets specifika behov och helheten i enheten. .
Du har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för cirka 35 medarbetare och arbetar systematiskt med mål, resultat och kvalitetsarbete. Genom ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsättningar för att medarbetarna tar ansvar, utvecklas och lyckas i sina uppdrag. .
Vi söker dig som trivs nära verksamheten. Du är närvarande i förskolornas vardag, stöttar pedagogerna och är nyfiken på det som sker i verksamheten. Du arbetar för att skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande och ser värdet av att utveckla både människor och organisation.
Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och administratör.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
pedagogisk högskoleexamen med förskollärarlegitimation
minst fem års arbete som förskollärare i förskola
erfarenhet av en arbetsledande funktion inom förskola, exempelvis som samordnare, platsansvarig eller liknande
god kunskap om förskolans styrdokument
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
tidigare chefserfarenhet
genomförd eller påbörjad rektorsutbildning
erfarenhet av verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete eller förändringsledning
erfarenhet från politiskt styrd organisation
Dina personliga förmågor
För att lyckas i rollen behöver du ha en god helhetssyn och kunna väga samman verksamhetens olika behov i dina beslut. Du arbetar målinriktat och strukturerat och har förmåga att omsätta mål till konkreta resultat. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att förväntningar, beslut och uppdrag är väl förankrade. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med medarbetare, kollegor och vårdnadshavare. Vi söker också dig som är utvecklingsinriktad och ser möjligheter till förbättring och lärande. Du bidrar med engagemang, nytänkande och ett professionellt förhållningssätt i det dagliga arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och ledarskapsförmåga.
Övrigt
Vi rekryterar utan personligt brev i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för rollen. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi från ditt CV samt dina svar på ett antal urvalsfrågor.
Rekryteringsprocessen kommer att innehålla arbetspsykologiska tester.
För arbete inom förskola krävs uppvisande av giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt – vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen Kontakt
Rektor
Karin Harnesk karin.harnesk@edu.stockholm.se 08-50812590 Jobbnummer
10004837