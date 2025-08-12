Biträdande rektor till Rönnbyskolan
2025-08-12
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du en möjlighet till att ta initiativ, vara kreativ och samarbeta i ledningsfrågorna. Du har delat ansvar i en skola där kunskap och omtanke möts. För dig som är driven och engagerad är detta en fantastisk möjlighet att arbeta nära rektor och tillsammans leda skolans utveckling.
Välkommen till Rönnbyskolan!
Du arbetar tätt tillsammans med rektor i ett delat ledarskap med F-9 perspektiv och helhetssyn. Tillsammans driver ni det systematiska kvalitetsarbetet, verksamhetsutvecklingen och förändringsarbetet på skolan.
Du har medarbetaransvar för cirka 30 medarbetare, både pedagoger och annan personal, och arbetar nära både elever och medarbetare för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö. I nuläget planeras det för att du ansvarar för F-3 och fritidshemmet.
Utöver detta arbetar du enligt läroplanen och andra styrdokument samt hanterar administrativa arbetsuppgifter som stödjer skolans verksamhet. Du kommer även att vara insatt i skolans ekonomiska frågor men rektor har det övergripande ansvaret för ekonomin. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för helheten och ert fokus är att skapa en röd tråd genom hela verksamheten
Din kompetens
Vi söker dig med en bakgrund inom skolan och du har en relevant akademisk utbildning med minst 30 hp i pedagogikämnet. Du har god pedagogisk insikt och erfarenhet av att stötta kollegor i elevärenden samt i kontakten med vårdnadshavare. Du är trygg i att driva utveckling och förändring.
Du har en god kunskap om utbildningssystemet och de styrdokument som reglerar skolverksamheten, samt har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap inom skola - exempelvis som biträdande rektor, arbetslagsledare eller förstelärare. Du är en van användare av digitala system och arbetssätt.
Du leder med samarbete och engagemang, har lätt att ta hänsyn till det större perspektivet och anpassar dig till ändrade omständigheter.
Vi erbjuder
Ett spännande och lärorikt chefsuppdrag där samarbete är i fokus. Du får verka i en skola med hög ambition och starkt engagemang för kunskap och kvalité.
Rönnbyskolan är en F-9 skola med cirka 500 elever, där vi strävar efter att skapa en inspirerande, stimulerande och trygg lärmiljö för både elever och personal. Skolan har en stark utvecklingsanda och en tydlig drift- och utvecklingsorganisation. Vi har en väl fungerande elevhälsa med tydligt fokus på kunskap och omtanke där skolans elevhälsoteam samt skolans trygghetsteam arbetar tillsammans med personalen för alla elevers trivsel och trygghet.
Läs gärna mer om oss på www.vasteras.se/ronnbyskolan.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
