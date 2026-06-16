Hantverkare / Fastighetsarbetare
Vinsab Bygg & Fastighetsservice AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Hantverkare / Fastighetsarbetare
Vill du arbeta praktiskt, vara ute på olika projekt och utvecklas inom bygg och fastighetsunderhåll? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som hantverkare hos VINSAB arbetar du med varierande bygg- och underhållsarbeten på fastigheter. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Reparation och underhåll av fastigheter
Bygg- och snickeriarbeten
Tak- och fasadarbeten
Montering och demontering
Fastighetsskötsel
Fasadtvätt, taktvätt och marktvätt
Arbetet är varierande och du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor på olika typer av projekt.
Arbetet kan bestå av allt från mindre byggarbeten och reparationer till underhåll av tak, fasader och andra fastighetsdelar.
Vissa arbeten utförs på höjd med fallskydd och lift, därför är det viktigt att du är bekväm med höjdarbete.
Vi erbjuder
Introduktionsutbildning och löpande kompetensutveckling
Utbildning för arbete på hög höjd
Möjlighet att växa tillsammans med företaget
Bonussystem och interna tävlingar
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bygg, snickeri eller liknande hantverksyrke
Är praktiskt lagd och gillar att lösa problem
Är ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Trivs med fysiskt arbete
Har B-körkort
Inte är höjdrädd
Meriterande
Erfarenhet av tak- eller fasadarbeten
Liftkort
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av fastighetsunderhåll
Erfarenhet av högtryckstvätt och impregneringSå ansöker du
Vill du bli en del av VINSAB och arbeta i ett växande företag där din insats gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Välkommen till VINSAB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: info@vinsab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinsab Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559045-3477), https://vinsab.se/
126 09 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinsab Sverige AB Kontakt
Sarah Wallin info@vinsab.se Jobbnummer
9965009