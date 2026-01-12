Biträdande rektor till område 1 Sjöbo
Sjöbo- en plats vi skapar tillsammans!
Område 1 omfattar Emanuelskolan (F-6), Anpassad grundskola, fritidshem, SU-grupp, Korttidsvistelse LSS samt förskolorna Blockflöjten, Tofta, Åsum och våra dagbarnvårdare. Tillsammans utgör vi en bred och dynamisk verksamhet där barn och elevers behov, utveckling och trygghet står i centrum.
Våra verksamheter kännetecknas av ett starkt barn- och elevfokus, ett nära och tillitsfullt samarbete mellan olika professioner samt en gemensam vilja att skapa trygga, tillgängliga och inkluderande lärmiljöer där alla barn och elever får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
Ledarskapet i området bygger på tillit, samverkan och en gemensam tro på utveckling. Som biträdande rektor blir du en viktig del av skolans ledningsteam och arbetar i nära samarbete med rektor, ytterligare en biträdande rektor, elevhälsa, pedagoger och övrig personal. Tillsammans tar vi ansvar för att leda och utveckla verksamheten mot ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Genom gemensam analys, dialog och reflektion formar vi tydliga mål och omsätter dem i det dagliga arbetet. Språkutvecklande undervisning, ett levande och gemensamt värdegrundsarbete samt ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är bärande delar i vår gemensamma riktning.
Uppdragets exakta innehåll formas i dialog utifrån verksamhetens behov samt den rekryterades kompetens och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Drivs du av mötet med fantastiska elever? Vill du arbeta i ett sammanhang där utveckling, relationer och trivsel tas på allvar och där mod, engagemang och vilja att göra skillnad präglar vardagen? Söker du en utmaning där du får växa i ditt skolledarskap tillsammans med drivande och modiga kollegor?
Vill du dessutom vara med och ta ett gemensamt ansvar för att, från vilja till verklighet, lyfta och utveckla utbildningen i Sjöbo kommun?
Då kan detta vara uppdraget för dig.
Som biträdande rektor har du, på rektors uppdrag, ett delat ansvar för att leda, samordna och utveckla verksamheten. Uppdraget rymmer både strategiska och operativa delar och innebär ett närvarande ledarskap med förmåga att se helheten och samtidigt värna det som sker i vardagen.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Utöva ett tydligt, närvarande och tillitsbaserat pedagogiskt ledarskap med fokus på undervisningens kvalitet, tillgängliga lärmiljöer samt barn och elevers lärande och utveckling.
* Aktivt leda och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom planering, uppföljning, analys och förbättring på organisations, grupp och individnivå.
* Medverka i och ta ansvar för elevärenden i nära samverkan med elevhälsans olika professioner.
* Ha personalansvar för utvalda delar av verksamheten, inklusive ekonomiskt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling och uppföljning.
* Bidra till ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete samt utveckling av inkluderande och språkutvecklande arbetssätt.
* Samverka med vårdnadshavare, fackliga företrädare och externa aktörer.
* Ansvara för administrativa uppgifter kopplade till skolans styrning, såsom dokumentation, rutiner, schemaläggning, tjänstefördelning och uppföljning.
Du förväntas ta ett självständigt ansvar inom ditt uppdrag, samtidigt som du är en tydlig och prestigelös lagspelare i skolans ledningsorganisation någon som bidrar med struktur, engagemang och mod i det gemensamma arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med flerårig pedagogisk erfarenhet och god bedömningsförmåga.
* Har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap inom anpassad grundskola och/eller grundskola.
* Har god och uppdaterad kunskap om skolans styrdokument, skollagstiftning och skolans uppdrag.
* Har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete på organisations, grupp och individnivå.
* Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* Har god digital kompetens och vana av skolans administrativa och pedagogiska system.
Meriterande
* Erfarenhet av skolledaruppdrag.
* Genomfört eller påbörjat Rektorsprogrammet.
* Erfarenhet av att leda utveckling av tillgängliga och inkluderande lärmiljöer inom anpassad grundskola och/eller grundskola F6.
* Erfarenhet av att leda och utveckla elevhälsoarbete samt god kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samsjuklighet och komplexa stödbehov.
* Erfarenhet av arbete i eller ledning av samverkansformer, exempelvis SUgrupp eller samarbete med externa aktörer.
* Tidigare erfarenhet av personalledning, arbetsmiljöansvar, budgetansvar eller facklig samverkan.
* Erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och inkluderande undervisning.
* Erfarenhet av schemaläggning, tjänstefördelning och arbetsmiljöarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är:
* Modig, reflekterande och prestigelös med ett starkt engagemang och en tydlig värdegrund.
* En trygg och utvecklingsinriktad ledare med ett tillitsbaserat förhållningssätt som skapar delaktighet och arbetsglädje.
* Relationsskapande med mycket god förmåga att bygga förtroende hos elever, vårdnadshavare, medarbetare och externa samarbetspartners.
* Samarbetsinriktad med förmåga att arbeta både självständigt och i team.
* Strukturerad, ansvarstagande och trygg i ditt ledarskap, även i komplexa situationer.
* Flexibel och lösningsfokuserad med förmåga att prioritera och hantera förändring i verksamheter med olika målgrupper.
Du har ett starkt elevfokus och arbetar konsekvent utifrån alla barns och elevers rätt till trygghet, stöd, utveckling och lärande.
Vi gör löpande urval och du kan bli kontaktad för ett kort digitalt möte redan innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med din ansökan.
Intervju på plats i Sjöbo är planerad till den 28 januari. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
