Biträdande rektor till Källbrinksskolans Åk 7-9
2026-03-20
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Källbrinksskolan en del av Källbrinks RO
Källbrinksskolan är en kommunal skola för elever i åk 7-9. Skolan ingår i Källbrinks RO, där även Stenmoskolan (åk F-3) och Skogskällan (åk F-6) ingår. I Källbrinksskolan går det ca 400 elever och i hela rektorsområdet går det ca 950 elever. Källbrinks RO är ett rektorsområde beläget i en naturskön del av kommunen med närhet både till skog och Källbrinks idrottsplats. Upptagningsområdet utgörs i huvudsak av det omkringliggande villaområdet och merparten av eleverna stannar i rektorsområdet under hela sin grundskoletid.
Det som gör Källbrinksskolan speciell är vår elevsyn och det arbeta vi gör för att möta varje elev utifrån deras behov. Källbrinksskolan har under många år arbetat aktivt med att skapa en skola som är tillgänglig för alla. Arbetet handlar om att aktivt arbeta kring anpassningar i den akademiska, såväl som fysiska och sociala, lärmiljön. Det är ett väl förankrat arbetssätt på skolan och är en av skolans största styrkor. Vi är ett engagerat gäng som jobbar nära varandra, med hjärtat i allt vi gör. Vår vision är enkel men viktig: En skola för alla!
Vi söker dig med ett tryggt, nära och tydligt ledarskap, en stark pedagogisk grund och ett genuint engagemang för ungdomars lärande och välmående. Hos oss får du varje dag möjlighet att påverka, inspirera och skapa goda förutsättningar för både elever och medarbetare.
Som en del av skolans ledningsgrupp, tillsammans med en biträdande rektors kollega, har du ett övergripande ansvar för åk 7-9. I rollen ingår personalansvar samt att leda och stödja lärare i deras pedagogiska uppdrag med fokus på att främja en kvalitativ och likvärdig utbildning, tillsammans med skolans pedagoger och förstelärare. Du kommer även att samverka med skolans elevhälsoteam.
Tillsammans i skolledningen driver vi det systematiska kvalitetsarbetet och följer kontinuerligt upp verksamhetens utveckling och resultat. I skolledningsgruppen ingår rektor, samt fyra biträdande rektorer.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare för åk 7-9, med goda lärarerfarenheter från grundskolans högstadium. Du är en tydlig och kommunikativ ledare som driver skolutveckling med engagemang och målmedvetenhet.
Du behöver ha god kännedom om arbetsmiljölagen och förstå hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, samt kunna samarbeta väl med fackliga representanter.
På Källbrinksskolan värdesätter vi ett verksamhetsnära ledarskap där medarbetarna känner stöd och delaktighet. Du ser samverkan som en nyckel till framgång och har ett stödjande, positivt och utvecklande förhållningssätt i mötet med pedagoger, kollegor, skolledning, elevhälsoteam och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är självgående, samarbetsvillig, lyhörd och nyfiken - och som vill vara ett gott föredöme i ditt arbete.
Kvalifikationskrav
• Erfarenhet av uppdrag som skolledare, med goda referenser
• Lärarlegitimation för åk 7-9
• Flera års dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskola åk 7-9
• God kännedom om grundskolans läroplan
• Väl insatt i skolans styrdokument och förmåga att omsätta läroplanens mål i praktiskt arbete
• Goda IT-kunskaper, exempelvis i Google Workspace (G-Suite/Google Drive) mfl
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
Haft ett försteläraruppdragErfarenhet av uppdrag som arbetslagsledare eller liknandeLagt schema i Skola 24, för en större organisation
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar:
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rektor Cecilia Haraldssoncecilia.haraldsson@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312062".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Källbrinksskolan Kontakt
Rektor
Cecilia Haraldsson cecilia.haraldsson@huddinge.se 0853530613 Jobbnummer
