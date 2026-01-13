Biträdande rektor till Järfälla gymnasium
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Nu söker vi dig som vill vara med och leda Järfälla gymnasiums fortsatta resa framåt. Vi letar efter en trygg, positiv och engagerad ledare som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Järfälla gymnasium har över tusen elever fördelade på två campus i Barkarby och Jakobsberg. Här finns både högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolledningen består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef - ett team som arbetar nära varandra och med stort hjärta för verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är du en viktig del av skolans pedagogiska utveckling. Du har ett genuint intresse för lärande och ser det som självklart att följa upp och driva undervisningen framåt så att varje elev får möjlighet att nå sin fulla potential.
Med din kunskap om tydliga lärmiljöer och klassrumsanpassningar stöttar du mentorer, lärare och elever i vardagen. Du arbetar nära verksamheten ute i klass och bygger relationer som gör skillnad.
Tillsammans med skolledningen leder och driver du arbetet med skolans prioriterade utvecklingsområden och det systematiska kvalitetsarbetet. Du följer upp elevernas resultat och studiesituation, närvaro och undervisningens kvalitet och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för lärande. Detta gör du bland annat med skolans elevhälsa, stödfunktioner, mentorer och lärare.
Som biträdande rektor har du delegerat personalansvar för en del av skolans medarbetare, inklusive arbetsmiljö- och löneprocesser. Du ansvarar för det operativa arbetet inom de program och områden som tilldelas dig och rapporterar kontinuerligt till rektor. Programansvar kan ändras över tid, men är i nuläget anpassad gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och ekonomiprogrammet fördelade över båda våra campus.Kvalifikationer
Krav är att du:
• har lärarlegitimation och är behörig mot gymnasieskolan
• har gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan
• har utbildning inom och erfarenhet av arbete som t.ex. speciallärare, specialpedagog eller skolledare för anpassat gymnasium och/eller specialpedagogisk verksamhet
• har erfarenhet av att leda personal och driva utvecklingsarbete i skola
• arbetar strukturerat, ser både helhet och detaljer och har god digital kompetens
• har god kunskap om lärande och skolutveckling kopplat till forskning och beprövad erfarenhet
Meriterande är om du:
• har genomgått rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning
• har kunskap och erfarenhet av arbete kring intellektuell funktionsnedsättning
• har erfarenhet av mål- och resultatorienterat arbetssätt
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har driv, engagemang och en stark vilja att göra skillnad för våra elever varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig. Tveka inte att skicka in din ansökan - kanske är det just du som blir vår nya kollega.
