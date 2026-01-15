Biträdande rektor till Jämjö kunskapscentrum
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Karlskrona Visa alla pedagogchefsjobb i Karlskrona
2026-01-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vår skola
Jämjö Kunskapscentrum har cirka 670 elever och består av en ombyggd och modern F-9 skola med fritidshem. I skolan finns eget skolbibliotek och fritidsgård med elevcafé. Till enheten hör också Torhamns skola som har årskurserna F-6 med ytterligare 50 elever. Enheten leds av rektor och tre biträdande rektorer med en tydlig ansvarsfördelning.
Vi är en skola som satsar tid på det systematiska kvalitetsarbetet där våra förstelärare leder pedagoglag i nära samarbete med rektorer. Vårt främsta verksamhetsmål är att eleverna ska vara aktiva i sina lärprocesser och vi söker framgångsfaktorer för undervisning genom att spegla pågående undervisning mot skolforskning. Våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar tillsammans för att skapa en så god och trygg lärmiljö som möjligt. Vårt mål är att arbeta verksamhetsnära, vilket innebär att vi strävar efter att också finnas ute i den dagliga skolverksamhetenPubliceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och drivande biträdande rektor till årskurs 7-9 och vår särskilda undervisningsgrupp. Vi vill att du brinner för skolutveckling och är väl insatt i pedagogiska processer som medverkar till positiva lärmiljöer. Du behöver vara en tydlig ledare med förmåga att inspirera och leda arbetet mot en framgångsrik och inkluderande skola.
Som biträdande rektor kommer du att leda arbetslag och aktivt medverka till en positiv arbetsmiljö på skolan tillsammans med skolans ledningsgrupp som består av rektor, ytterligare två biträdande rektorer utöver ditt uppdrag och åtta förstelärare. Du kommer ingå i ett positivt ledningsteam som arbetar kollegialt, som lär av varandra, och som hjälps åt. Vi uppskattar ett prestigelöst förhållningsätt där erfarenheter, kunskaper och frågor delas med varandra. Skolan är under utveckling och din förmåga att leda i förändring kommer bli en viktig egenskap.
Uppdraget kräver att du har förmågan att planera och organisera ditt arbete självständigt, även när du möter förändringar och utmaningar, så att verksamheten når goda resultat och uppsatta mål.
Du leder arbetet utifrån aktuella läroplaner och har mycket kompetent personal till din hjälp. Därför är det viktigt att du är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga. Din förmåga och vilja att kommunicera tydligt är viktigt och men även att lyssna för att förstå andras perspektiv.
I tjänsten ingår, förutom personal- och verksamhetsansvar också administrativa uppdrag såsom arbete med bemanningen när vikarier behövs. Som biträdande rektor rapporterar du till rektor som leder skolledningsteamet.Kvalifikationer
* Pedagogisk högskoleutbildning
Genom utbildning och erfarenhet har du skaffat dig pedagogisk insikt
* Du ska ha skaffat särskild kunskap om regelverk och systematiskt kvalitetsarbete som styr skolans verksamhet
* Vi ser gärna att du har specialpedagogisk kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder
* Meriterande är att du har erfarenhet av uppdrag som skolledare från högstadiet eller likvärdiga arbetsuppgifter gärna med fullt ansvar för verksamhet
* Meriterande är också erfarenhet av Skola24
ÖVRIGT
Registerkontroll samt referenstagning kommer att föregå beslut om anställning.
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anita Majava anita.majava@karlskrona.se 0455304011 Jobbnummer
9687022