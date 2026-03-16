Biträdande rektor till Hägerneholmsskolan
Täby Kommun / Pedagogchefsjobb / Täby Visa alla pedagogchefsjobb i Täby
2026-03-16
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Hägerneholms rektorsområde består av Hägerneholmsskolan, Hägerneholms förskola och Trädgårdsstadens förskola. Skolorna och förskolorna leds av en gemensam rektor samt tre biträdande rektorer. Vi har ett nära samarbete och utgår från gemensamma värderingar, rutiner och arbetar alla för att skapa en stödjande skolmiljö där alla elever mår bra, känner sig delaktiga och får bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Hägerneholmsskolan vision är en skola där starka, positiva relationer är grunden för allas lärande och utveckling, och där varje individ känner sig sedd, hörd och värdefull. Det är en plats för lärande, kunskap och trygghet.
Hägerneholmsskolan är en nybyggd skola för årskurs F-9 som öppnade höstterminen 2019 och som är omgiven av en inbjudande skolgård med olika aktivitetsområden, konstgräsplan, idrottshall och grönområden.
Vi söker en biträdande rektor som kommer att ha ett särskilt ansvar för att fortsätta utveckla fritidsverksamheten samt vara närmst ansvarig för årskurs F-3 på Hägerneholmsskolan. Tjänsten innebär ett personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 30 medarbetare.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Ansvara, leda och utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet och skolans årskurs F-3
• Verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar
• Leda skolans administrativa processer
• Tillsammans med övrig ledning utveckla verksamheternas organisation och samverkan
• Arbeta för att uppnå skolans och kommunens mål
• Samverka med andra enheter inom rektorsområdet för att skapa en sammanhållen och inkluderande verksamhet
Vi söker dig som har:
• Pedagogisk högskoleutbildning
• Aktuell och gedigen erfarenhet från en liknande roll inom grundskola och fritidshem
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom fritidshemsverksamhet
• Erfarenhet av elevhälsoarbete inom grundskola
• Erfarenhet av att jobba med ledningsansvar inom skola och fritidshem
• Erfarenhet av att jobba i samverkan med fackförbund
• God förtrogenhet med skolans styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete
• God digital kompetens och vana att arbeta i såväl administrativa som pedagogiska system
Meriterande:
• Pågående eller avslutad rektorsutbildning
Du är en engagerad och drivande ledare med en stark förmåga att identifiera och lösa problem. Med ett tydligt fokus på resultat och långsiktig utveckling skapar du en trygg och stimulerande miljö för både elever och personal. Du är en närvarande och lyhörd ledare som inspirerar till delaktighet och samarbete. Du har en god förmåga att bygga och bibehålla starka relationer både internt och externt. Genom din strukturerade arbetsmetod och analytiska förmåga fattar du välgrundade beslut som gynnar verksamhetens utveckling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start höstterminen 2026.
Sista dag att ansöka är Skicka din ansökan senast onsdagen den 8 april 2026.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, ansök därför gärna så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Caroline Alsö caroline.also@taby.se Jobbnummer
9799843