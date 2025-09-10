Biträdande rektor till Gumaeliusskolan
2025-09-10
Vill du vara med och leda arbetet för att främja våra elevers utveckling och lärande? Är du en kommunikativ ledare med förmåga att lyssna, uppmuntra och inspirera? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker till Gumaeliusskolan!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som biträdande rektor på Gumaeliusskolan 7-9 har du egna ansvarsområden men leder samtidigt verksamheten som helhet tillsammans med rektorer, ledningsgrupp och pedagoger. Tillsammans med rektorerna leder och utvecklar ni den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Du har verksamhets- och personalansvar för fritidsverksamheten. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med skolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och elevernas utveckling. Vi värdesätter förmåga att kunna skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och medarbetare för att bidra till engagemang och delaktighet.
Örebro kommuns ledarskap utgår från vår ledarplattform där förväntningarna på dig som chef tydliggörs utifrån tre delar; Säker chef, Initiativrik utvecklare och Klar ledare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• i rollen som biträdande rektor har du personal- ekonomi- och verksamhetsansvar där du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
• ansvara för fritidsverksamheten
• i rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• skapa en bra arbetsmiljö och bidra till att vara en attraktiv arbetsplats
• du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet
• ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter
• att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus
• ansvara för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
Om arbetsplatsen
Gumaeliusskolan är en högstadieskola som ligger centralt på väster. Skolan är om- och nybyggd inför året 2018. Nu är vi 715 elever som kommer från alla delar av stan.
Eleverna som går här har valt olika profiler till exempel ishockey, ridning, dans, innebandy och fotboll
Läs mer om Gumaeliusskolan här; https://skolor.orebro.se/gumaeliusskolan.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som biträdande rektor är det viktigt att du är mål- och resultatorienterad samt initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på frågorna. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du är en teamspelare som samarbetar och vill fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som finns på skolan. Som person har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. I ditt arbete bjuder du in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• högskole-/universitetsexamen inom pedagogik om minst 180 hp
• erfarenhet av biträdanderektorsuppdrag med ekonomi- personal- och verksamhetsansvar
• erfarenhet av arbete i grundskola 7-9
Meriterande:
• kunskap om IST och skola 24
• genomgått ICDPTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Intervjuer beräknas hållas den; 7/10 och 8/10
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida på orebro.se/jobb.
Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och du som är tillsvidareanställd inom Örebro Kommun får friskvårdsbidrag och möjlighet till förmånscykel.
Examensbevis bifogas i ansökan.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag är 24 september.
Sista ansökningsdag är 24 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
