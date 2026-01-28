Biträdande rektor på Myråsskolan
2026-01-28
Vill du vara med på vår spännande utvecklingsresa framåt i en roll som biträdande rektor med personalansvar här hos oss på Myråsskolan? Då är du välkommen att söka den här tjänsten.
Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Myråsskolan är en F-6 som ligger i ett naturnära område, där ett gott klimat bland personal och elever är ett kännetecken. Med respekt och trygghet utvecklas eleverna till lärande, aktiva och ansvarskännande individer. Hos oss möts du av en kollegial gemenskap där vi värnar om varandras olikheter och arbetar prestigelöst över professionerna.
Vi har nyligen genomgått en omfattande ombyggnation och renovering, vilket innebär att vi nu verkar i ljusa, moderna och ändamålsenliga lokaler som ger oss stora förutsättsättningar för elevers lärande.
Biträdande rektor på MyråsskolanPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Rollen som biträdande rektor innebär ett ledarskap nära elever och medarbetare där du arbetar operativt och är en problemlösare av rang. Du är en del av skolans ledningsgrupp och har ansvar för att tillsammans med rektor planera, följa upp och utveckla skolans verksamhet. Du kommer tillsammans med kollegorna vara med och skapa en lyckad skolgång för eleverna.
Tyngdpunkten kommer att ligga på administrativt ledningsarbete kring personal, lokaler, ekonomi och arbetsmiljö men du kommer även att bistå rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet och elevhälsoarbetet. Skolan har ett gediget elevhälsoteam som är bemannat med alla funktioner varje dag.
Du kommer vara en av två biträdande rektorer som tillsammans med rektor och övriga medarbetare driver och utvecklar skolan framåt. Personalansvar ingår i tjänsten.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning samt lärarlegitimation. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av undervisning i årskurserna F-6. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap i någon form och har du ledarskapsutbildning är det meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga till helhetsperspektiv och se möjligheter till förändring. Du är självständig, kreativ och vågar fatta snabba beslut. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga goda relationer till elever, vårdnadshavare och personal. Genom att du är analytisk, lyhörd och tydlig skapar du engagemang och driver utvecklingen framåt. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ser vikten av att arbeta tillsammans. Du är administrativt och digitalt skicklig samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet och intresse av olika digitala och administrativa system.
Vi erbjuder dig en arbetsplats präglad av tillit med förtroendefulla relationer, kollegialt lärande och där vi tillsammans tar ansvar för att rusta våra elever till ansvarskännande individer.
Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Linda Ferm 033-353910 Jobbnummer
9710417