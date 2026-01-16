Biträdande rektor Noblaskolan Solna
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Solna Visa alla pedagogchefsjobb i Solna
2026-01-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Välkommen till en välfungerande skola i Frösunda i Solna!
Biträdande rektor till Noblaskolan Solna
Vi söker dig som vet att framgångsrikt lärande startar med goda relationer.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett mycket högt engagemang i alla led.
Du är ödmjuk, har lätt för att samarbeta, når fram till kollegor och elever samt är trygg i din roll och lockas av att få varje individ att nå sin fulla potential.
Om Noblaskolan Solna
Noblaskolan Solna är en skola med mycket gott rykte och många barn i kö. Vi ligger i Frösunda i Solna, alldeles intill Äppelträdgården vid Lilla Frösunda. Vi har 16 klasser från F-9 och totalt ungefär 450 elever. På skolan har vi fritidshem och fritidsklubb åldersblandat under eftermiddagar och lov.
Vårt främsta mål är att varje elev ska lära sig så mycket som möjligt och att de samtidigt ska må bra och känna sig trygga.
På Noblaskolan arbetar vi aktivt med gemenskap och sammanhållning genom ett flertal olika traditioner. En av dessa är vår högtidliga Noblalunch under vilken vi delar ut Noblapriset inom kategorierna Litteratur, Konst & Design och Tvärvetenskap.
Gå gärna in på vår hemsida och Facebook och instagramsida för mer information om oss.
Vi erbjuder dig ett roligt och utvecklande uppdrag som biträdande rektor med ansvar för lärare och elever i åk F-5.
Som biträdande rektor har du ett operativt och organisatoriskt ansvar för åk F-5, skola och fritidshem och bidrar till hela verksamhetens utveckling genom ett nära samarbete med övrig skolledning som består av rektor och en administrativ chef.
Uppdragsbeskrivning
• Du är operativ chef för åk F-5 inklusive fritidshem.
• Du har personalansvar för ca 20 personer
• Du stöttar och handleder personalen i sina roller och uppdrag
• Du har stort fokus på arbetet med trygghet, studiero och arbetsmiljö
• Du är en naturlig del av elevhälsan och samverkar med elevhälsans alla kompetenser
• Du har huvudansvar för tjänstefördelning och schemaläggning i åk F-5 Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Du trivs med att arbeta nära medarbetarna på plats i verksamheten samt att leda genom att vara en förebild. Din kommunikativa förmåga är god och du har lätt att skapa förtroendefulla relationer till andra. Du är även strukturerad, tydlig och har förmågan att prioritera och ta uppgifter i mål. För oss är det viktigt att vi kan ha roligt tillsammans och att skolledningen bidrar till en positiv arbetsplats där man trivs och vill stanna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är duktig på struktur, tydlighet och administrativt arbete. Erfarenhet av att arbeta som skolledare för grundskola är meriterande. Du bör ha en pedagogisk examen och ser gärna att du gått den statliga rektorsutbildningen.
Övrigt och ansökan
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy och du får självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar samt friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Joakim Lindberg på 08-402 38 43 eller mailadress joakim.lindberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Noblaskolan Jobbnummer
9689807