Biträdande Rektor Lindbladskolan
2025-08-11
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Lindbladskolan F-6 är Vårgårdas största centrumskola i ett mångkulturellt och socioekonomiskt varierat upptagningsområde. På skolan har vi 21 klasser, två SU-grupper och totalt går det 465 elever och det är ca 75 anställda medarbetare. Skolan är anpassad för en verksamhet i tre paralleller och i dagsläget finns sju fritidsavdelningar.
Här är varje elev viktig, varje medarbetare en nyckelspelare och varje dag en viktig dag. Tillsammans tar vi oss an våra utmaningar och firar våra framgångar. Inom enheten ryms även Vårgårdas bemanningsenhet för grundskolorna. Skolans ledningsteam består av en rektor och två biträdande rektorer. Genom tydligt ledarskap med fokus på resultat, tydliggörande pedagogik i en fantastisk lärmiljö görs eleverna delaktiga i sin utbildning.
Lindbladskolan fyllde nyss 5 år och verksamheten bedrivs i en svanenmärkt byggnad med fina, nya och ändamålsenliga lokaler av hög standard, klassad med högsta ljud- och ljuskrav. Klassrummen är rymliga och utrustade med stora smartboards.
Skolan har ett centralt läge i Vårgårda med närhet till både friluftsområde, träningsanläggningar, bibliotek och samhället.
Ledord för alla elever, personal och vårdnadshavare:
"Vi vill varandra väl och gör varandra bra".
Är det kommunikativa, relationella och elev- och undervisningsnära skolledarskapet något för dig? Sök då tjänsten som biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet på Lindbladskolan F-6!
Nu söker vi dig som vill vara med och driva Lindbladskolans fortsatta utveckling! En av våra biträdande rektorer har fått ett nytt uppdrag som utvecklingsledare inom utbildningsförvaltningen i Vårgårda kommun, och vi söker därför en engagerad och driven kollega som vill vara med och forma framtidens skola tillsammans med oss.
Du kommer ha en verksamhetsnära roll med huvudansvar för fritidshemmet, där du bygger professionella och förtroendefulla relationer med såväl medarbetare, elever, vårdnadshavare och som person behöver du vara prestigelös men ändå ansvarstagande. Som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation och det uppdrag du får. Du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. I ditt uppdrag som biträdande rektor för fritidshemmet har du personalansvar för ca 25 medarbetare.
Ditt ledarskap ska präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i hela organisationen och vara drivande i att skapa en kreativ och trygg arbetsmiljö för våra elever och medarbetare. Våra medarbetares förväntningar på ledarskap är följande:
* Lyhörd och inlyssnande
* Pålitlig och ha tilltro till sina medarbetare
* Närvarande med en öppen dörr
* Tydligt ledarskap med god förmåga att fatta beslut
* Stöttande och synlig ute i verksamheten med ett elevnära perspektiv
I ledningsteamet är du en av tre pusselbitar för organisationens helhet. Det innebär att du ser möjligheter och kan samtidigt vara en aktiv utövare av de uppdrag som gynnar det gemensamma arbetet i stort och smått, på kort och lång sikt. Du besitter en god förmåga att samspela och samarbeta.Kvalifikationer
Du behöver ha erfarenhet av liknande uppdrag så som biträdande rektor, specialpedagog eller förstelärare, med vana att leda andra. Du har pedagogisk högskoleutbildning eller annan högre utbildning som innefattar ledarskap. Du besitter en god kommunikativ förmåga och kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift i svenska språket. Du är en lyhörd ledare, med fötterna och hjärtat i verksamheten- både grundskola (låg- och mellanstadiet) och fritidshem. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi ser gärna att du har erfarenhet från fritidshemsverksamhet.
Det är av stor vikt att du är en lagspelare, att du ser styrkor i samarbete och ser det som självklart att vara en aktiv del i vårt ledningsteam. För att trivas i rollen är du strukturerad, tydlig och initiativtagande. Du har ett strategiskt förhållningssätt samt är mål- och resultatinriktad.
Samt har erfarenhet av:
* Att leda en större organisation
* Lågstadiet, mellanstadiet, fritidshem och elevhälsa
* Budgetarbete
* Personalansvar
* Organisationsutveckling
* Schemaläggning, Skola24
Utöver detta är det bra att ha erfarenhet av en mångkulturell skola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är den pusselbit i vårt ledningsteam som vi saknar.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
