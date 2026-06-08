Hantlangare inom mark sökes!
Helpman Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helpman Entreprenad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Mark och anläggningsjobb
Vi söker nu medarbetare med viss erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete.
Har du arbetat lite inom området och vill utvecklas vidare? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig som:
Har grundläggande erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är självgående men även fungerar bra i team
Är noggrann och ansvarstagande
Har god arbetsmoral
Kan kommunicera på svenska
Arbetsuppgifterna kan variera och inkluderar bland annat förberedelse av mark, enklare anläggningsarbete och samarbete med andra yrkesgrupper på plats.
Välkommen med din ansökan!
Om oss!
Vilka är vi?
Helpman har varit verksamma sedan år 2000 och arbetar med bemanning inom byggindustrin.
Vi strävar efter att få rätt man på rätt plats och vi samarbetar med flera av de största byggföretagen. Våra kunder är noggrant utvalda och väletablerade. Helpman är godkända av branschen och har kollektivavtal med Byggnads vilket garanterar trygga avtal och bra löner.
Ansök idag!
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV (gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser.
Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
9952486