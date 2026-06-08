Mjukvarutestare Phython
Thalamus it consulting AB / Datajobb / Täby Visa alla datajobb i Täby
2026-06-08
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Erfaren Mjukvarutestare till innovativ högteknologisk miljöVill du vara med och kvalitetssäkra avancerade produkter som kombinerar hårdvara, mjukvara, uppkopplade tjänster och modern AI-driven utveckling? Nu söker vi en erfaren mjukvarutestare som vill arbeta i ett engagerat Verifiering & Validering-team.Om rollen
Du blir en del av ett specialiserat V&V-team bestående av testledare och experter inom automatiserad testutveckling. I rollen arbetar du nära utvecklare, systemingenjörer och andra tekniska specialister i tvärfunktionella produktteam där kvalitet är en central framgångsfaktor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
Testutveckling baserat på produktkrav
Genomförande av systemtester på produktnivå
Analys, rapportering och uppföljning av testresultat
Utveckling och underhåll av automatiserade tester
Verifiering av produkter vid uppdateringar av hårdvara och mjukvara
Samarbete med utvecklingsteam för att skapa effektiva, robusta och långsiktigt hållbara testlösningar
Du kommer att arbeta med avancerade produkter som ingår i moderna ekosystem med molntjänster, uppkopplade funktioner och flera kommunikationsgränssnitt såsom WiFi, Bluetooth, LTE, USB och Ethernet.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av mjukvarutestning och testutveckling
Är en skicklig programmerare med god förståelse för automatisering
Har erfarenhet av inbyggda system (Embedded Systems)
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra tekniska specialister
Har ett starkt tekniskt intresse och en nyfikenhet för nya teknologier
Ser AI som ett naturligt verktyg för att effektivisera och utveckla moderna testprocesser
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av något eller flera av följande områden är särskilt värdefull:
Robot Framework
Python
AI-driven testutveckling
Automatiserad testning av komplexa system
Testning av uppkopplade produkter och IoT-lösningar
Krav på verktyg och tekniker
Du kommer bland annat att arbeta med:
Phython (hög kompetensnivå)
Robot Framework (hög kompetensnivå)
Automated testing (hög kompetensnivå)
AI-driven testutveckling (medel kompetensnivå)
Jira (medel kompetensnivå)
Confluence (medel kompetensnivå)
Manuel testing (låg kompetensnivå)
R4J (låg kompetensnivå)
Zephyr Scale (meriterande)
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade produkter i en innovativ miljö där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i fokus. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar nära produktutvecklingen och där du får stora möjligheter att påverka både arbetssätt och framtida teststrategier. Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (IT/ Telekomavtalet inte bemanningsavtalet), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Omfattning
100% på plats i Täby/Arninge
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande lönsamt konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7870976-2041339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thalamus it consulting AB
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamustech.se
Täby centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Thalamus IT Jobbnummer
9952482