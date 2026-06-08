Hållbarhetsstrateg för EU-samarbete och demokratifrågor
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2026-06-08
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Nu finns möjligheten att söka en spännande roll som hållbarhetsstrateg med ansvar för EU-samarbete, medborgarinvolvering och demokratifrågor i Kristianstads kommun!
Du blir en del av vår kunniga hållbarhetsenhet med drivna medarbetare inom hållbarhetsområdet. Enhetens uppdrag är att leda, stödja och möjliggöra omställningen till ett hållbart Kristianstad, där du blir en nyckelperson i det strategiska utvecklingsarbetet tillsammans med dina kollegor. Hållbarhetsenheten är en del av samhällsutvecklingsavdelningen på kommunledningskontoret i Kristianstads kommun.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
I din roll driver du ett långsiktigt och proaktivt arbete där internationella samarbeten, extern finansiering och demokratifrågor bidrar till kommunens utveckling och stärker invånarnas delaktighet. Du representerar kommunen i internationella sammanhang, och är kontaktperson gentemot vänorter och andra partners.
Du ansvarar för att stärka Kristianstads position i Europa genom omvärldsbevakning samt samordning och analys av EU-relaterade frågor, processer och beslut som är relevanta för kommunen. I uppdraget ingår även att samordna och vidareutveckla arbetet med projektutveckling och extern finansiering, samt att stödja förvaltningar i ansökningar till nationella och internationella utlysningar.
Vidare har du ett kommunövergripande ansvar för att utveckla det strategiska arbetet med demokrati, delaktighet, valdeltagande och medborgarinvolvering, tex genom att utveckla former för barn och ungas inflytande och genom samverkan med idéburen sektor. Du kommer att växla mellan att arbeta på strategisk nivå och med operativa uppgifter.
Du bidrar till att stärka kopplingen och målsynergier mellan EU-perspektiv, hållbar utveckling och lokal samhällsutveckling. Detta gör du genom att utveckla strukturer för samverkan, såväl internt som externt, samt genom att bidra till att invånare ges goda möjligheter till insyn, dialog och inflytande.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, statsvetenskap, hållbar utveckling eller ett annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete, gärna med inriktning mot social hållbarhet, och har god kunskap om Agenda 2030, hållbar utveckling och barnkonventionen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från politisk styrd organisation.
Eftersom en betydande del av arbetet rör EU-frågor och extern finansiering ser vi gärna att du har kunskap om EU:s fonder, program och beslutsprocesser. Erfarenhet av projektutveckling och projektledning inom externfinansierade satsningar är meriterande. Du trivs i internationella sammanhang och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska.
Du har god förmåga att leda och driva processer, både självständigt och i samverkan med andra. Du är en skicklig kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på såväl svenska som engelska, och har erfarenhet av att leda workshops, dialoger och möten.
Som person är du relationsskapande och samarbetsinriktad, med en god förmåga att bygga och utveckla nätverk på lokal, nationell och internationell nivå. Du bidrar till engagemang och förtroende i organisationen och trivs i en roll där du växlar mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du har också en förmåga att skapa helhet och synergier mellan olika initiativ och aktörer. Det är meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning, medborgardialog eller samverkan mellan offentlig och idéburen sektor.
Det här är vi
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-08Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
Rekryterande chef har semester v25 och kan inte svara på frågor under den veckan.
Digitala intervjuer med ett urval av kandidater planeras till v 27 och 28. Fysiska intervjuer med slutkandidater planeras till v 33 och v.34.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Samhällsutveckling Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Martin Broms 044-131033 Jobbnummer
9952481