Grundlärare F-3 till Norra skolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-06-08
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Norra skolan är en F-3 skola med ca 140 elever. Vi arbetar i arbetslag och verkar aktivt i ett kollegialt lärande.Undervisningen i skolan och fritidshemmet vilar på den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinger som framgår av del 1 och 2 i läroplanen. Vår skola är en inspirerande arbetsplats och här sätter vi eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar och trygghet. På Norra skolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Vill du vara med och lägga grunden för elevers framtida lärande? Som lärare på lågstadiet ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning som väcker nyfikenhet, lust att lära och utvecklar elevernas kunskaper. Du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. I uppdraget ingår nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och utveckling.
Vanliga arbetsuppgifter
Undervisning
Planering och uppföljning
Samverkan mellan hem och skola, kollegor och EHT.
Din kompetens
Krav
Lärarlegitimation
Belastningsregister
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden eller en flerspråkig miljö.
Vi söker dig
Som ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Som leder och motiverar andra att nå gemensamma mål.
Som skapar engagemang och delaktighet.
Som arbetar mot mål och förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Som skapar kontakter och underhåller relationer.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Residensgränd 26 (visa karta
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831 41 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Malin Rimmö malin.rimmo@ostersund.se Jobbnummer
9952485