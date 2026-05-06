Biträdande rektor åk 4-6 till Munkhätteskolan
2026-05-06
Ref: 20261132
Nu har du möjlighet att söka tjänsten som biträdande rektor på Munkhätteskolan!
De senaste sju åren har gymnasietillhörigheten för eleverna som går ut på Munkhätteskolan ökat, vilket är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på likvärdighet och kvalitet i undervisningen. Likvärdighet är ett vägledande ord i Munkhätteskolans verksamhet och vi söker därför dig som kan ta vara på och sätta dig in i den struktur som arbetats fram under de senaste åren och som bidragit till den framgångsrika utvecklingsresa som skolan har gjort. Utvecklingsresan är emellertid inte vid sitt slut och som biträdande rektor förväntas du kunna identifiera prioriterade delar av verksamheten där det finns utrymme för förbättring och bidra till skolans fortsatta utveckling.
I den här rollen kommer ditt främsta ansvarsområde vara Munkhätteskolans årskurs 4-6 men det kan, utifrån verksamhetens behov och rektorns organisering och delegation, förekomma andra ansvarsområden såsom fritidshem eller andra delar av verksamheten.
Som biträdande rektor på Munkhätteskolan kommer du in i en ledningsgrupp som välkomnar olikheter och tar vara på varandras styrkor. Du förväntas kunna leda en del av verksamheten självständigt, men du kan förvänta dig en hög grad av stöd från dina kollegor och din chef. Ledningsgruppen består i dagsläget av fyra biträdande rektorer, administrativ chef och rektor.
Som biträdande rektor leder, utvecklar och organiserar du arbetet på skolenheten inom ramen för den delegation som rektor ger. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Du leder resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med dina medarbetare. Som pedagogisk ledare är du med och driver skolans värdegrund och uppsatta mål.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp med pedagogisk inriktning mot grundskola. Ledarerfarenhet i minst två år krävs och erfarenhet av pedagogiskt ledarskap inom skolverksamhet krävs också. Pedagogisk insikt med minst 30 hp pedagogik och 3 års elevnära arbete inom skolverksamhet är krav för tjänsten. Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skolverksamhet. Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete är också ett krav. Pågående eller avslutat rektorsutbildning samt annan ledarskapsutbildning ses som meriterande. Chef/ledarerfarenhet inom skola eller annan verksamhet är meriterande
Personliga egenskaper som lyfts fram som särskilt viktiga i rollen som biträdande rektor på Munkhätteskolan är att kunna ta ett helhetsperspektiv och fatta beslut utifrån elevens behov, bygga tillitsfulla relationer, vara transparent och hålla fokus på skolans gemensamma riktning. Som ledare ser vi gärna att du har en god förmåga till att utveckla dina medarbetare genom att ge tydlig vägledning och att anpassa ditt ledarskap efter omständigheter men med ett tydligt fokus på att ge feedback och uppmuntran.
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en F-9 skola med ca 650 elever varav 30 är inskrivna i vår anpassade grundskola, Skolenheten bedrivs i flera olika byggnader och lokalerna möjliggör goda förutsättningar och stor tillgänglighet i den fysiska lärmiljön.
På skolan arbetar 150 skickliga medarbetare med bred kompetens. Vi strävar efter god kvalitet och likvärdig undervisning i våra klassrum. Undervisningen bygger på gemensam lektionsstruktur och gemensamma arbetsmodeller såsom att Skriva sig till Läsning (ASL) och Singeporemodellen i matematik.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
