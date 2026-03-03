Biträdande rektor
2026-03-03
Sundbybergs folkhögskola söker biträdande rektor
Sundbybergs folkhögskola är en del av Stiftelsen Stockholms folkhögskola. Vi arbetar med bildning, integration och livslångt lärande i en varm och inkluderande miljö. Här möts människor i olika åldrar, bakgrunder och livssituationer. Vårt arbete präglas av engagemang, tillit och kreativitet.
Sundbybergs folkhögskola står på en stabil grund. Efter en period av förändring växlar vi nu upp vårt arbete med sikte på att säkra en långsiktigt hållbar verksamhetsstruktur. Vi söker nu en biträdande rektor till en nyinrättad tjänst, som vill vara det operativa ankaret i vår dagliga drift. Din uppgift blir att förvalta och förfina vår kärnverksamhet så att vi tillsammans kan erbjuda de mest relevanta och givande bildningsprocesserna för våra deltagare.
Huvudsakliga ansvarsområden
I rollen som biträdande rektor är du det operativa navet som omsätter pedagogisk vision till en trygg bildningsmiljö. Genom ett nära operativt ledarskap leder du den dagliga verksamheten i en av våra arbetsgrupper, där du genom personalstöd och medarbetarsamtal skapar förutsättningar för kollegiets utveckling och välmående.
Ditt uppdrag är centralt för att värna folkhögskolans kvalitet och särart. Du ansvarar för det pedagogiska ledarskapet genom att ge konkret stöd i planering, bedömning och dokumentation av kursmål, vilket säkerställer ett levande systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt är du en nyckelperson i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, där du verkar för en trygg och stabil arbetsmiljö för både personal och deltagare.
Du fungerar som ett stöd i skolans administrativa processer, där andra samordningsarbetsuppgifter kan tillkomma utifrån verksamhetens behov. Din roll är att skapa den ordning och reda i vardagen som möjliggör för lärarna att fokusera helt på det bildande mötet och folkhögskolans kärnuppdrag.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och prestigelös ledare med en naturlig förmåga att skapa ordning och lugn i en levande miljö. Du motiveras av att bygga hållbara strukturer och ser det stora värdet i att förvalta och förfina en verksamhet så att både personal och deltagare kan växa.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med en förmåga att balansera kravet på systematik med folkhögskolans uppdrag att ge alla möjlighet att tillsammans med andra bilda sig och öka sin förmåga att påverka sin livssituation. Du är en skicklig kommunikatör som bygger förtroende i personalgruppen genom att vara närvarande, lyhörd och tydlig i ditt operativa stöd. Du har en djup förståelse för folkbildningens särart och ser till att en stabil verksamhetsstruktur blir förutsättningen för att skolan ska kunna uppfylla sitt demokratiska syfte.
Vi söker dig som har en akademisk bakgrund med minst 180 hp (kandidatexamen) samt en pedagogisk utbildning om minst 90 hp eller annan dokumenterad pedagogisk kompetens.
Du har minst tre års erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning (exempelvis folkhögskola, komvux, yrkesutbildning eller SFI/SVA). Vi ser gärna att du har en dokumenterad vana av arbetsledning, gruppledarskap eller andra samordnande uppdrag. Rollen kräver en god beslutsförmåga och att du kan fatta självständiga operativa beslut inom ditt delegerade ansvarsområde.
Meriterande erfarenheter
Folkbildning: Erfarenhet av folkhögskolans arbetsformer, pedagogik och värdegrund.
Ledarskap: Erfarenhet av att samordna personalgrupper eller leda utvecklingsprojekt.
Digital kompetens: God vana av att arbeta i digitala system som Schoolsoft och Google Workspace m.fl.
Samverkan: Erfarenhet av extern samverkan med kommuner, myndigheter eller projektpartners.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en nyinrättad roll på 50 % med placering i Sundbyberg. Tillträde sker i augusti 2026. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. För sökande med rätt profil finns goda möjligheter att kombinera uppdraget med andra arbetsuppgifter, såsom undervisning, marknadsföring eller projektledning, för en högre tjänstgöringsgrad
Hur söker jag jobbet?
Ansök senast den 31 mars 2026. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Skicka ditt CV och personliga brev endast till rekrytering@sundbyberg.fhsk.se
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rekrytering@sundbyberg.fhsk.se
