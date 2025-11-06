Biträdande rektor
Föreningen Glimåkra Folkhögskola / Pedagogchefsjobb / Östra Göinge Visa alla pedagogchefsjobb i Östra Göinge
2025-11-06
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Glimåkra Folkhögskola i Östra Göinge
, Hässleholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Glimåkra folkhögskola är en plats där människor möts, växer och utvecklas tillsammans. Vår verksamhet omfattar både allmän och särskild kurs, uppdragsutbildningar, internatverksamhet samt en levande folkhögskolemiljö präglad av engagemang och delaktighet.
Som biträdande rektor är du en nyckelperson i att förverkliga Glimåkra folkhögskolas vision om en miljö för lärande, kreativitet och nya möjligheter. Du arbetar nära rektor och bidrar till att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten, med särskilt ansvar för utvalda verksamhetsområden. Du är en närvarande relationsbyggare som tar ansvar och aktivt medverkar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är trygg i att leda en verksamhet som vilar på skolans kristna profil och den människosyn som uttrycks där. Det innebär att du leder i övertygelsen om att varje människa är en viktig del av en större helhet och att konflikter hanteras på ett respektfullt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning
* Erfarenhet av arbetsledning
* God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
* Strukturerad och lösningsfokuserad ledarstil
* Stark förankring i folkbildningens syfte och demokratiska uppdrag
Meriterande
• Rektorsutbildning
* Erfarenhet av HR-arbete
* Erfarenhet från folkhögskola
* Erfarenhet av att arbeta utifrån regelverk och styrdokument
* Erfarenhet av schemaläggning
Personlig lämplighet är avgörande
Vi söker en ledare som:
* Trivs nära människor i vardagen och bygger förtroende
* Leder för att stödja och utveckla andra
* Har hjärta för folkbildningens idé och dess demokratiska uppdrag
* Verkar utifrån en inre drivkraft förankrad i tydliga värderingar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Glimåkra Folkhögskola
, http://www.glimnet.se
Gamla Sibbhultsvägen 5 (visa karta
)
289 46 GLIMÅKRA Arbetsplats
Glimåkra Folkhögskola Förening Kontakt
Joakim Hector joakim.hector@gmail.com 0736265335 Jobbnummer
9592490