Biträdande professor i cyberfysiska system
Luleå Tekniska Universitet / Högskolejobb / Luleå Visa alla högskolejobb i Luleå
2025-12-22
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
RECAT - Research Center for Advanced Battery Technology, är ett nytt initiativ vid LTU som syftar till att stärka utbildningar och forskning kopplade till batteriproduktion och relaterade aktiviteter såsom försörjningskedja och livscykelhantering för batterier, fordon och andra tillämpningar, inklusive återvinning och cirkularitet. Som en del av detta initiativ rekryterar LTU en biträdande professor med fokus på digitalisering, realtidsstyrning och IT/OT-integration för batteriproduktion, inklusive digitala tvillingar, modellprediktiv styrning, industriell IoT och avancerade automationsarkitekturer. Målet är att utveckla nästa generations produktionssystem som är hållbara, datadrivna och skalbara.
Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
En biträdande professor ska vara engagerad i utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning vid universitetet. Biträdande professorer ska också hålla sig uppdaterad med den internationella utvecklingen inom ämnet och handleda doktorander. De förväntas bidra till universitetets utvecklingsarbete, arbeta för att erhålla extern forskningsfinansiering till ämnet, både nationellt och internationellt, samt vara tillgängliga för lednings- och administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna omfattar även att leda forskningsprojekt, kommunicera forskningsresultat genom högkvalitativa vetenskapliga publikationer och vara aktiv i forskarsamhället inom ämnet samt delta i internationella nätverk. En person som bedöms eller rekryteras till en tjänst som biträdande professor antas också som docent, om hen inte redan är antagen som docent vid ett annat lärosäte.
Du förväntas också ta en aktiv roll i att utveckla universitetets forskningsmiljö inom produktionsfysik, digitalisering och hållbar tillverkning, inklusive deltagande i kompetenscentrum och samarbeten med ledande industriella och akademiska partners.
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.
För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande
• uppvisa en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar inklusive doktorsavhandlingen
• ha verkat som självständig forskare, genom bland annat
• erfarenhet av forskningsrelaterade förtroendeuppdrag exempelvis som granskare för tidskrifter och/eller opponent
• erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och/eller utvecklingsprojekt
• erfarenhet av att ha haft en ledande roll i forskningsprojekt
• att ha publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna
• ha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
• uppvisa pedagogisk skicklighet genom reflekterad erfarenhet, undervisningsskicklighet och undervisningsutveckling
• ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
• uppvisa förmåga till samverkan med det omgivande samhället, genom bland annat att
• tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
• införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang.
Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningsgrunder (i prioritetsordning):
• Dokumenterad vetenskaplig excellens inom cyberfysiska system, automation eller närliggande områden.
• Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa dessa kompetenser i industriella sammanhang, helst inom tillverkning eller energisystem.
• Stark meritlista med publikationer i internationellt erkända tidskrifter och konferenser.
• Erfarenhet av handledning av doktorander fram till examen.
• Visad förmåga att attrahera konkurrensutsatt finansiering.
Meriterande kvalifikationer inkluderar erfarenhet av batteritillverkning, utveckling av digitala tvillingar, IT/OT-integration eller avancerad modellbaserad styrning.
Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Professor Ulf Bodin, 0920-493036, bodin@ltu.se
.
Facklig företrädare: SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 18 januari 2026
