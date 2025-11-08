Biträdande platschef - Gävle
2025-11-08
Är du vår nya biträdande platschef i Gävle?
Vi söker en ny biträdande platschef till vårt kontor i Gävle! Är du redo att ta nästa steg i karriären tillsammans med branschens ledande bemanningsföretag inom transport och logistik?
MP Åkeritjänster är en stor del av framtidens transportbransch. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med huvudkontor i Borlänge. Vi är specialister på bemanning inom transport och logistik och finns idag i Dalarna, Gävleborg, Örebro, Jönköping och Skåne. Med cirka 140 medarbetare och starka kundrelationer har vi vuxit stadigt sedan starten 2007 - och vi fortsätter expandera mot rikstäckning.
Nu söker vi en biträdande platschef till Gävle som vill arbeta nära vår platschef Mats Eklöf och vara med och utveckla verksamheten vidare.
Om rollen
Som biträdande platschef hos MP Åkeritjänster får du en varierad roll där du både arbetar praktiskt som lastbilschaufför i ordinarie uppdrag och stöttar platschefen i det dagliga arbetet.
Du är en nyckelperson på kontoret och bidrar till att skapa struktur, trivsel och utveckling - både för kunder och kollegor.
Hos oss får du:
• Fast månadslön och trygga anställningsvillkor
• Ledarskapsutbildning och personlig utveckling
• Möjlighet att påverka och växa i takt med verksamheten
• Ett team med stark sammanhållning och god support från hela MP-nätverket
Vi är idag ett engagerat gäng på omkring 40 medarbetare i Gävle - och vi växer!
Vem är du?
Du arbetar idag som lastbilschaufför eller inom transport och logistik och känner att du vill ta nästa steg i karriären.
Du trivs med ansvar, gillar att samarbeta och har ett naturligt driv att lösa problem och få saker att hända.
Vi tror att du:
• Har god kommunikationsförmåga och gillar att motivera andra
• Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående
• Har fokus på både kundnytta och medarbetartrivsel
• Trivs i en roll där ingen dag är den andra lik
• Gärna har ledarerfarenhet, exempelvis som lagledare, instruktör eller engagerad i föreningsliv - eller på annat sätt visat att du kan ta ansvar och inspirera andra
Krav: C/CE-behörighet, YKB, förarkort och truckkort
Meriterande: ADR-intyg
Vi erbjuder
Ett stimulerande jobb i en växande organisation där du får vara med och påverka både resultat och utveckling av ditt lokalkontor. Du blir en del av ett starkt ledarnätverk med platschefer från hela landet som ses digitalt varje vecka - och ibland fysiskt på möten i Borlänge.
MP Åkeritjänster är anslutet till kollektivavtal via Almega/Kompetensföretagen.
Tjänsten är en tjänstemannaroll med pensionsavtal via Collectum.
Våra värderingar
Vi tror på att detaljerna gör helheten - och vi är ett riktigt KAP:
Kvalitet. Ansvar och Positivitet.
Vill du vara med på resan mot att bli Sveriges ledande kompetensföretag inom transport och logistik?
Varmt välkommen med din ansökan!
Frågor om tjänsten? Kontakta Mikael Lipponen på:mikael@akeritjanster.se
0243-50 17 51
Urval och intervjuer sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/lediga-jobb-i-gavle/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkeritjänster i Gefle AB Kontakt
Mikael Lipponen mikael@akeritjanster.se 0243-50 17 51 Jobbnummer
9595085