Biträdande lektor i astronomi
2025-09-18
Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet söker en biträdande lektor för att förstärka våra forsknings- och utbildningsaktiviteter.
Institutionen har ungefär 80 anställda. Huvudsakliga forskningsområden är Solfysik, Stjärnor & Planeter, Supernovor, Galaxer och Beräkningsastrofysik. Inom utbildning erbjuds kandidat- och masterprogram samt forskarutbildning i astronomi & astrofysik. Institutionen för astronomi är en del av AlbaNova universitetscentrum som är en stark forskningsmiljö, och som förutom Institutionen för astronomi bland annat rymmer Fysikum, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Institutionen för astronomi och Fysikum vid Stockholms universitet ingår i Oskar Klein-centret och är värd för institutet för solfysik.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-astronomi/
Ämnesbeskrivning
Ämnet för rekryteringen täcker solfysik, exoplaneter, stjärnbildning, stjärnfysik, supernovor och andra transienter, galaxbildning och utveckling, samt astrofysikalisk kosmologi.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst sju år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen. Viss vikt ges till möjligheterna att komplementera befintlig forskning vid institutionen utan att duplicera befintlig kompetens.
Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:
- Kompetens inom användning av avancerade statistiska tekniker, maskininlärning eller artificiell intelligens inom astronomisk forskning.
- Utnyttjande av infrastrukturer som Sverige och/eller institutionen är med i.
Anställningsvillkor
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg ("tenure track") och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2024:673).
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av https://www.su.se/om-universitetet/organisation/fakulteter/naturvetenskapliga-fakulteten.
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.
Övriga upplysningar
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.
Den sökande förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Garrelt Mellema, tfn 08- 5537 8552, mailto:garrelt.mellema@astro.su.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Carina Nymark, mailto:carina.nymark@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Läraranställningar: https://www.su.se/polopoly_fs/1.735385.1716383853!/menu/standard/file/Instruktioner_Ansokan_Mall_Sv_240506.pdf.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/naturvetenskapliga-omradet/naturvetenskapliga-omradet-och-fakulteten/kriterier-vid-befordran-till-universitetslektor-och-professor
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3313-25". Omfattning
