Biträdande jurist med administrativt ansvar
Belle Advokatbyrå AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-04-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belle Advokatbyrå AB i Stockholm
BITRÄDANDE JURIST MED ADMINISTRATIVT ANSVAR
Belle Advokatbyrå är en modern och växande advokatbyrå med huvudkontor strax utanför centrala Stockholm, filialkontor i Norrtälje och mottagningar i Uppsala och Hallstahammar.
Vi företräder privatpersoner inom humanjuridik (brottmål, socialrätt, migration, familjerätt) och företag inom affärsjuridik (bolagsrätt, transaktioner, avtal, GDPR, tvister, likvidationer). Vi är en allmänpraktiserande byrå.
Vi drivs av att göra skillnad för våra klienter. Vill du vara med på vår resa?
Mer om rollen:
Du arbetar nära byråns grundare och biträder i diverse olika ärenden samtidigt som du hjälper byråns jurister med administration. För oss är juridik och administration inte två skilda världar - de hänger ihop, och den här rollen speglar det. Tempot är bitvis högt och servicenivån alltid hög - det är så vi gör skillnad för våra klienter.
Mer om arbetsuppgifterna:
Juridiskt arbete under handledning
Juridisk rådgivning till klienter
Telefonpassning och klientkontakt med hög service
Hålla ordning på juristernas kalendrar och boka möten
Posthantering, arkivering samt övrig administration.
Krav på att arbeta på Norrtäljekontoret minst en dag/vecka.
Resor i tjänsten förekommer.
Vi ser gärna att du har ett intresse för ekonomisk familjerätt och familjerätt i stort då detta är ett växande rättsområde på byrån. Publiceringsdatum2026-04-19Kvalifikationer
Juristexamen med mycket goda betyg
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Du har hög integritet och hög servicenivå
Du är ansvarstagande och mycket noggrann.
Som mindre byrå lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Omväxlande ärenden inom våra rättsområden
Tätt samarbete med erfarna kollegor och snabb kompetensutveckling
Självständighet under ansvar och möjlighet att påverka byråns utveckling
En modern, entreprenöriell och prestigelös arbetsmiljö med korta beslutsvägarSå ansöker du
Skicka CV, betyg och personligt brev till rekrytering@belleadvokat.se
.
Urval sker löpande, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna via rekrytering@belleadvokat.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belle Advokatbyrå AB
(org.nr 559209-7645)
Stormbyvägen 2-4 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Arbetsplats
Belle Adv byrå AB Kontakt
Advokat och grundare
Jennifer Jankevics jj@belleadvokat.se 0793474987
9862809