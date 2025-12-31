Biträdande jurist
Belle Advokatbyrå AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2025-12-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belle Advokatbyrå AB i Stockholm
BITRÄDANDE JURIST/ ADVOKAT SÖKES
Belle Advokatbyrå är en modern och växande advokatbyrå med huvudkontor strax utanför centrala Stockholm, filialkontor i Norrtälje och mottagningar i Uppsala och Hallstahammar.
Vi företräder privatpersoner inom humanjuridik (brottmål, socialrätt, migration, familjerätt) och företag inom affärsjuridik (bolagsrätt, transaktioner, avtal, GDPR, tvister, likvidationer). Vi är vad man en så kallad allmänpraktiserande byrå.
Hos oss är arbetet varierat utvecklande - ena dagen kan du sitta som målsägandebiträde i en brottmålsförhandling, nästa dag förhandla ett aktieöverlåtelseavtal eller upprätta ett lokalhyreskontrakt. Tempot är stundtals högt och servicenivån till våra klienter är hög.
Vi drivs av att göra skillnad för våra klienter och kämpa för att deras rättigheter. Samtidigt som vi vill trivas på arbetet och ha en vardag som fungerar. Vill du vara med på vår resa?
Mer om rollen
Självständigt och i team driva ärenden inom byråns verksamhetsområden
Processföra i allmän domstol och förvaltningsdomstol
Upprätta och granska avtal, inlagor och rättsutredningar
Ha tät klientkontakt och bidra till byråns fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2025-12-31Kvalifikationer
Vi tror att du har fullgjort notarietjänstgöring på tingsrätt eller förvaltningsrätt. För det fall du inte har det är det ett krav att ha arbetat minst ett (1) på advokatbyrå. Ansökningar som inte uppfyller ovanstående kommer inte att beaktas.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Du har hög integritet och är bra på att hantera människor i utsatta situationer
Du är ansvarstagande, noggrann och kan arbeta självständigt.
Du har B-körkort och gärna tillgång till egen bil (resor inom Sverige förekommer)
Som mindre byrå lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Omväxlande ärenden inom både humanjuridik och affärsjuridik
Tätt samarbete med erfarna kollegor och snabb kompetensutveckling
Självständighet under ansvar och möjlighet att påverka byråns utveckling
En modern, entreprenöriell och prestigelös arbetsmiljö med korta beslutsvägarSå ansöker du
Skicka CV, betyg och personligt brev till info@belleadvokat.se
.
Urval sker löpande, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna via info@belleadvokat.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
info@belleadvokat.se
E-post: info@belleadvokat.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande jurist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belle Advokatbyrå AB
(org.nr 559209-7645)
Stormbyvägen 2-4 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Belle Adv byrå AB Kontakt
Advokat och grundare
Jennifer Jankevics jj@belleadvokat.se 0793474987 Jobbnummer
9666625