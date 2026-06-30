Bistro & Kök - First Camp Ekerum, Öland
First Camp Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Borgholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Borgholm
2026-06-30
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Vill du ha ett sommarjobb där du möter glada semesterfirare, jobbar med härliga kollegor och har havet bara några minuter bort?
Nu söker vi 2 nya stjärnor till vårt bistroteam på First Camp Ekerum på Öland. Här arbetar du mitt i semesterpulsen med sol, strand, fartfyllda dagar och sköna sommarkvällar.
Under våra största sommarveckor fylls destinationen av liv, aktiviteter och kvällsunderhållning, vilket gör sommaren hos oss till något mycket mer än bara ett jobb.
Vad kommer du att göra?
Du kommer främst att arbeta i kök och prep tillsammans med resten av teamet. Vi hjälps alltid åt där det behövs och arbetar nära varandra för att ge våra gäster en riktigt bra upplevelse.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Tillaga mat enligt vårt koncept
Förbereda råvaror och preppa inför service
Hålla ordning och struktur i köket
Disk och rengöring
Säkerställa kvalitet även när tempot är högt
Under vecka 27–32 är trycket som störst med många gäster, aktiviteter och kvällsunderhållning på destinationen.
Vem söker vi?
Du behöver inte kunna allt från start. Det viktigaste är att du har rätt inställning, gillar att samarbeta och trivs när det händer mycket.
Vi tror att du:
Är positiv och serviceinriktad
Trivs i högt tempo
Har lätt för att samarbeta
Tar ansvar och bidrar till en bra laganda
Vill ha en rolig och utvecklande sommar
Erfarenhet från restaurang, café, snabbmat eller service är meriterande men inget krav. Vi lär dig det du behöver kunna på plats.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.
Varför First Camp?
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett team där vi utvecklas tillsammans, stöttar varandra och har roligt på vägen.
Hos oss får du:
☀️ Jobba på en av Sveriges bästa sommarplatser 🌊 Hav, strand och semesterkänsla varje dag 🍔 Ett fartfyllt och socialt jobb 🏕️ Personalboende finns på området 🎉 Kollegor och vänner från hela världen 🚀 Möjlighet att utvecklas inom företaget
Många som börjar hos oss återvänder flera somrar – och flera av våra ledare började själva som säsongsmedarbetare.Om tjänsten
Start: Omgående
Säsongsanställning till 9 augusti
30–40 timmar per vecka
Arbetstiderna varierar och inkluderar dagar, kvällar och helger
Personalboende finns
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Ansök idag 🌴
Det här kan bli sommarens roligaste jobb – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7712728-2078134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://careers.firstcamp.se
Ekerumsvägen 31 (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Arbetsplats
First Camp Jobbnummer
9985359