Biståndshandläggare, sommarvikariat
2026-02-06
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Myndighetsavdelningen
Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Avdelningen består av fyra enheter: handläggarenheten, mottagningsenheten, funktionshinderenheten samt förebyggande enheten. Vi har kontor i Visby, Slite och Hemse.
Vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. Avdelningen ansvarar även för avgiftshandläggning, bostadsanpassningsbidrag och anhörigstöd. Vi har ett viktigt uppdrag som gör skillnad för andra människor. Vi är ett glatt gäng på cirka 60 medarbetare.
Handläggarenheten består av två team i Visby, ett team i Slite och ett team i Hemse. Alla enheter, bortsett från förebyggande enheten, söker medarbetare till sommaren. Välkommen att bli en del av oss!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med att handlägga ärenden enligt gällande lagstiftning.
Du utgår från riktlinjer och gällande rutiner för att på ett rättssäkert sätt utreda behov och fatta beslut. I uppdraget ingår att samverka med andra myndigheter och samverkanspartners. Arbetet kräver stor lyhördhet för den enskildes behov.
Vem är du?
Du har socionomexamen eller är under pågående socionomutbildning. Alternativt har du annan likvärdig högskoleutbildning. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning sedan verksamhetsförlagd utbildning, studentmedarbetarskap eller tidigare sommarjobb. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta enligt utredningsmetoden IBIC och i verksamhetssystemet Treserva.
Du har god förmåga att genomföra möten med flera parter, både i digital och fysisk form. Du behöver ha en personlig mognad och god förmåga att se och lyssna in behov. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete. Uppdraget kräver att du har en god struktur och är noggrann i ditt arbetssätt. Du har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då möten och dokumentation är grundläggande i arbetet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
