Biståndshandläggare SoL 50%
2025-11-10
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
Vill du utvecklas med oss?
Ånge Kommun söker nu en biståndshandläggare! Vi är ett engagerat arbetslag med positivt arbetsklimat som söker en kollega som, liksom vi, värdesätter samarbete och nytänkande för att kunna utveckla verksamheten och stärka varandra.
Som biståndshandläggare ingår du under individ- och familjeomsorgens vuxenstödsenhet, där dina kollegor arbetar med bl a socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, skadligt bruk/beroende och våld i nära relation. Detta gör det möjligt att ha ett nära samarbete med övriga sakkunniga och få diskutera och reflektera kring olika problemställningar mm. Du ingår även i obligatorisk, extern handledning en gång/månad.
Biståndshandläggare SoL 50%Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Biståndshandläggare ansvarar för att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser inom SoL (socialtjänstlagen). Handläggningen gäller vuxna personer med behov av stöd, personer med fysiska eller psykiska funktionsvariationer. Syftet är att de ska ha en fungerande vardag och uppnå en skälig levnadsnivå. I arbetet ingår även att arbeta med rådgivning, planering och samordning i nära samråd med övriga biståndshandläggare, enhetschefer och olika professioner inom kommunal sjukvård och rehabilitering. Kontakt/samverkan med externa myndigheter och andra yrkesgrupper ingår i arbetet.
Övrig information
Tillsvidareanställning på 50%. Tillträde så snart som möjligt/enl. överenskommelse. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden så kom in med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet från arbete med biståndshandläggning inom äldreomsorgen alternativt praktik inom myndighetsutövning är meriterande. Erfarenhet av tidigare arbete inom vård och omsorg är ett extra plus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dokumentation. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care med IBIC (Individens behov i centrum). Vi värderar dina personliga egenskaper högt. Vi söker dig som är lyhörd och har förmågan att skapa ett förtroendefullt samarbete med brukare, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartners. Som person är du flexibel och samarbetsvillig. Du organiserar och prioriterar dina arbetsuppgifter samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. B-körkort är ett krav.
Fackliga kontakter Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2025:077". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Anna Halvarsson 0690250128 Jobbnummer
9597232